Body Doubling ist Euer neuer Produktivitäts-Hack am Arbeitsplatz

Am bekanntesten ist dies vielleicht im Fitnessbereich. Es ist üblich, dass man im Januar einen Freund oder eine Freundin mit ins Boot holt, wenn es um Sport und "neue Ziele" geht.

Egal, ob Ihr Euch vornehmt, dreimal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen und Euch gegenseitig daran zu erinnern, oder ob Ihr in der Mittagspause spazieren geht – der Dreh- und Angelpunkt Eures Erfolgs kann sein, dass Ihr jemanden habt, der oder die Euch antreibt.

Wenn es im Fitnessbereich funktioniert, wird es auch anderswo funktionieren, oder? Die Antwort ist ja, und der Arbeitsplatz ist ein besonders gutes Beispiel dafür, wie Ihr einen vertrauenswürdigen Kollegen – oder ein Body Double – bitten könnt, Euch zur Rechenschaft zu ziehen, damit Ihr auf dem richtigen Weg bleibt.

Body Doubling

Body Doubling kann für jeden funktionieren, aber sie ist besonders nützlich für Menschen mit ADHS. Eine Quelle besagt, dass ADHS die Motivation zur Erledigung von Aufgaben und die psychologischen Belohnungen, die mit der Erledigung verbunden sind, verringern kann – und dass es Euch helfen kann, Euch zu konzentrieren und Euer Motivationsdefizit zu überwinden.

Und es muss auch nicht unbedingt persönlich sein. Virtuelle Körperdoppelsitzungen können genauso effektiv sein. Der Flow Club zum Beispiel bietet Co-Working-Sitzungen an, um die Nachteile der Fernarbeit auszugleichen.

"Die Idee ist, dass Ihr Euch besser konzentrieren und motivieren könnt, wenn Ihr jemanden um Euch habt, während Ihr arbeitet. Diese Person, das 'Body Double', kann eine Person oder eine Gruppe von Menschen sein. Sie kann persönlich anwesend sein oder virtuell per Videochat oder Telefon", sagt Ricky Yean, Mitbegründer und Geschäftsführer von Flow Club.

"Es können sogar Fremde sein. Wenn Ihr jemals das Gefühl hattet, dass Ihr in einem Café, einer Bibliothek oder im Büro mehr geschafft habt, als wenn Ihr alleine zu Hause arbeitet, dann habt Ihr eine leichte Version der Körperverdopplung erlebt."

Yean sagt, dass Ihr höchstwahrscheinlich herausfinden müsst, was für Euch funktioniert. "[...] jemanden in der Nähe zu haben, kann eher ablenkend als produktiv sein. Es ist also wichtig, dass Ihr wisst, wie Ihr Euch für den Erfolg aufstellen könnt."

Auch der Ort, an dem Ihr arbeitet, kann einen Einfluss haben. "Wir haben zwar das Pendeln abgeschafft, aber auch neue Probleme eingeführt. Ohne Pendeln verlieren die Arbeitnehmer die natürliche Struktur und Trennung zwischen Arbeit und Leben, was bedeutet, dass Ihr die ganze Zeit arbeitet, aber nicht so bewusst.

"Das ist die Ursache für einen Großteil des Burnouts. Wir haben auch das Team-Gefühl im Büro verloren, was die Motivation erheblich beeinträchtigt, weil wir das Gefühl verloren haben, Teil von etwas Größerem als uns selbst zu sein", sagt Yean.

