Samsung-Mega-Bundle: Galaxy S22, Watch 5 und Tarif für 34 Euro monatlich!

Aktuell gibt es wieder allerhand Angebote rund um das Samsung Galaxy S22 in Verbindung mit o2-Tarifen im Internet zu finden. Bei unserer Suche sind wir auf das Angebot von Sparhandy gestoßen und haben uns das mal genauer angeschaut. Denn hier bekommt Ihr nicht nur das Smartphone und ein Jahresabo Disney Plus, sondern auch eine Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) für einen geringen Aufpreis dazu und zusätzlich spart Ihr noch bei den einmaligen Gerätekosten. Ob sich das wirklich lohnt, verraten wir Euch in diesem Tarif-Check.

Solltet Ihr gerade auf der Suche nach einem Samsung Galaxy S22 oder S22 Ultra sein, ist heute Eure Suche womöglich beendet. Denn bei o2 könnt Ihr aktuell bei der gesamten S22-Serie richtig sparen und bekommt einige Boni. Sparhandy setzt dem Ganzen nun noch einmal die Krone auf und bietet als Zugabe eine Samsung Galaxy Watch 5 in den verschiedenen Größenvarianten ab einem zusätzlichen Preis von 5 Euro pro Monat an.

Das Samsung Galaxy S22 ist das aktuelle Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers. Dabei unterscheiden sich die Standardversion und das S22 Ultra in einigen Punkten deutlich. Während das kleinere S22 über ein 6,1-Zoll-Display verfügt, nutzt das Ultra bereits ein 6,8-Zoll-AMOLED-Panel. Ein weiterer großer Unterschied liegt in den unterschiedlichen Kameras. So nutzt die kleinere Version eine 50 Megapixel starke Hauptkamera, die durch die 108 Megapixel Hauptkamera des Ultras deutlich übertrumpft wird. Welche Unterschiede es genau gibt, findet Ihr in unserem großen Vergleichsartikel der Samsung-Galaxy-S22-Modelle.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Sparhandy?

In Kombination mit den beiden Smartphones gibt's zudem verschiedene Mobilfunktarife – und entsprechend unterschiedliche monatliche Kosten. So kommt es auch ganz darauf an, ob Ihr noch eine Samsung Galaxy Watch 5 möchtet. Denn dann zahlt Ihr, je nach Modell, noch einmal monatlich etwas mehr. Entscheidet Ihr Euch zudem für die Ultra-Variante, erhaltet Ihr bei Rufnummernmitnahme noch einmal 100 Euro als Wechselbonus obendrauf. Für alle Optionen gilt: Ihr zahlt eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro und bindet Euch 24 Monate an den Anbieter.

Samsung-Bundle-Übersicht S22 128 GB + o2 Free M S22 256 GB + o2 Free M S22 Ultra 128 GB + o2 Free L S22 Ultra 256 GB + o2 Free L Datenvolumen 20 GB 20 GB 60 GB 60 GB 5G Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 Euro 29,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 4,95 Euro 99,00 Euro 49,00 Euro 149,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Wechselbonus - - -100,00 Euro -100,00 Euro Zusätzliche Kosten Galaxy Watch 5 Galaxy Watch 5 40mm – 5,00 Euro monatlich

Galaxy Watch 5 44mm – 5,00 Euro monatlich + 44,05 Euro einmalig Galaxy Watch 5 40mm – 5,00 Euro monatlich

Galaxy Watch 5 44mm – 5,00 Euro monatlich + 50 Euro einmalig Galaxy Watch 5 Pro – 15,00 Euro monatlich Galaxy Watch 5 Pro – 15,00 Euro monatlich Gesamtkosten (ohne Smartwatch) 764,70 Euro 858,75 Euro 948,75 Euro 1.048,75 Euro Gesamtkosten (mit Smartwatch) 848,70 Euro 978,75 Euro 1.338,75 Euro 1.408,75 Euro Reguläre Smartphonekosten 600,00 Euro 720,00 Euro 908,00 Euro 1.069,00 Euro Besonderheiten Disney Plus Jahresabo Disney Plus Jahresabo Disney Plus Jahresabo Disney Plus Jahresabo Effektive monatliche Tarifkosten (ohne Smartwatch) 6,56 Euro 7,65 Euro 2,48 Euro - 0,06 Euro Zum Angebot!

Je nachdem, für welche Variante Ihr Euch entscheidet, verändern sich die entsprechenden monatlichen Kosten. Beispielsweise zahlt Ihr ohne eine Smartwatch effektiv gerade einmal 6,56 Euro monatlich für den o2 Free M. Der Preis entsteht hier durch die Ersparnis des Disney-Plus-Abonnements im Wert von 89,90 Euro.

Durch die Zubuchung einer Smartwatch ändern sich diese Preise selbstverständlich, allerdings erhaltet Ihr auch das doppelte Datenvolumen obendrauf. Der Mehrpreis für die kleine Galaxy Watch 5 (40mm) beträgt 120 Euro, für die Watch 5 (44mm) zahlt Ihr effektiv 164,05 Euro. Das ist deutlich günstiger als die aktuellen Preisvergleich-Bestpreise von 210 respektive 240 Euro – und wie gesagt: Ihr verdoppelt das Datenvolumen im jeweiligen Tarif. Für die Galaxy Watch 5 Pro zahlt Ihr 360 Euro über die Vertragslaufzeit. Das entspricht in etwa den derzeit günstigsten Angeboten für das Pro-Modell.

Bei den regulären Kosten für die Smartphones handelt es sich um die aktuellen Bestpreise laut Idealo. Das Disney-Jahresabo kostet Euch in der Regel ebenfalls 89,90 Euro, was Ihr durch die Buchung eines der Pakete einsparen könnt. Bedenkt allerdings, dass Ihr nach 12 Monaten den regulären Preis für das Disney-Abo zahlt oder dieses fristgerecht kündigen müsst.

Zusammengefasst sind die Angebote also definitiv einen Blick wert. Selbst mit einer Smartwatch spart Ihr hier aktuell viel Geld ein. Denn in der Summe zahlt Ihr für die 40mm-Variante hier gerade einmal 120 Euro, während Euch die Pro nach Ablauf der Mindestlaufzeit noch insgesamt 360 Euro kostet. Damit befindet Ihr Euch deutlich unter oder zumindest auf einem Niveau mit den aktuellen Bestpreisen für die Smartwatches. Natürlich müsst Ihr selbst entscheiden, ob die Tarife für Euch in Frage kommen, allerdings spricht die hohe Bandbreite, sowie das Teléfonica 5G-Netz bereits für sich.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Bundle-Angebote interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Einzelgeräten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!