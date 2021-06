Samsungs MWC-Event: So schaut Ihr den Launch der Galaxy Watch 4 im Stream

Samsung überträgt sein Event live auf YouTube und in seinem eigenen Newsroom. Da YouTube bei derartigen Live-Events in der Regel am komfortabelsten ist, haben wir Euch das Video einmal oben eingebunden. Neben der Galaxy Watch 4 könnt es weitere Samsung-Hardware zu sehen gehen. Also lasst uns einmal ein wenig spekulieren.

Zeigt Samsung auch schon seine neuen Foldables?

Wenige Tage vor dem Event sind im Netz die ersten Bilder neuer Samsung-Smartphones aufgetaucht. Mit dem Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Flip 3 wissen wir jetzt schon in etwa, wie die nächsten Foldables von Samsung aussehen. Dass es diese auf dem Live-Event schon zu sehen gibt, ist aber eher unwahrscheinlich. Hier wird der Hersteller voraussichtlich noch ein neues Event präsentieren.

Freut Ihr Euch auf die Kooperation mit Google? Ja, das wird spannend.

Samsung produziert aber auch Fernseher, Notebooks und Haushaltsgeräte wie Kühlschränke. Neben neuer Hardware könnte der Fokus zudem auf der neuen Kooperation mit Google liegen, die während der Google I/O im Mai spruchreif wurde. Seid Ihr Wearable-Fans, solltet Ihr also unbedingt einschalten!