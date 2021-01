Samsung S21+ & S21 Ultra im Unboxing: Das sind Samsungs neue Flaggschiffe!

Endlich sind Samsungs neue Flaggschiff-Smartphones Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra in unserer Redaktion eingetroffen. Im Unboxing zeigen wir Euch, ob es neben einem fehlenden Netzteil weitere Überraschungen in der Verpackung der Geräte gibt. Darüber hinaus brauchen wir Eure Hilfe!

Doch Pressebilder und die makellosen Rendervideos, die Samsung im Live-Stream zeigte, liefern kein realistisches Bild von den Geräten. Man muss sie natürlich anpacken, drehen, biegen und natürlich anschalten. Gespannt haben wir daher auf die neuen Smartphones gewartet und endlich liegen sie uns zum Ausprobieren in der Redaktion vor. Da wir uns für den Testbericht natürlich ausreichend Zeit lassen wollen, gibt's hier als kleinen Vorgeschmack ein Unboxing zu den neuen Geräten:

Vor knapp einer Woche, genauer gesagt am 14. Januar, hat Samsung seine neuen Flaggschiffe vorgestellt. Während des Galaxy Unpacked-Events hat der Hersteller das neue Galaxy S21, das Galaxy S21+, das S21 Ultra sowie die True-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds Pro vorgestellt. Alles über die neuen Geräte der S21-Serie erfahrt Ihr in der verlinkten Übersicht und natürlich haben wir auch eine Vorstellung der neuen Galaxy Buds Pro für Euch.

Samsung stellt uns aktuell nur das Plus- und das Ultra-Modell zur Verfügung. Das ist gerade aufgrund des unterschiedlichen Materials auf der Rückseite des Standard-S21 schade. Zudem ist das S21 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 849 Euro das preiswerteste und somit auch zugänglichste Gerät des neuen Line-Ups. Wir versuchen aktuell, auch ein Test-Sample für das Basis-Modell zu bekommen, also bleibt gespannt!

Eure Fragen zu den neuen Galaxy-Modellen

Neben der Vorstellung der neuen Handys im Video wollen wir die Gelegenheit auch nutzen, um Fragen zu den neuen Galaxy-Modellen zu sammeln. Natürlich haben wir einen anderen Blick auf die Geräte, wenn wir alle paar Wochen ein neues Flaggschiff in den Händen halten – was wollt Ihr also über die neuen Handys wissen, das sich nicht aus dem Datenblatt lesen lässt?

Schreibt mir Eure Fragen in die Kommentare und wir gehen spätestens im Testbericht drauf ein. Also lasst Euch nicht davon entmutigen, wenn wir nicht direkt in diesem Artikel antworten. Zusätzlich könnt Ihr auch meinen Forenthread zum Galaxy S21 bemühen, um mit anderen NextPit-Lesern über die neuen Handys zu diskutieren.