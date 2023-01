Samsung-Reservierungen für die Galaxy-S23-Serie gestartet

Samsung wird das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra am 1. Februar um 19:00 Uhr CET in San Francisco präsentieren. Nachdem bereits am Wochenende ein entsprechender Teaser kurz erschien, ist es nun also auch in Deutschland offiziell. Dazu bietet man bereits erste Reservierungen in Verbindung mit einem Gutschein an und hat ebenfalls angefangen die Astrofotografie des Samsung Galaxy S23 Ultra anzuteasern.

