Während generative KI sich dieses Jahr als Standard in den Flaggschiff-Smartphones etabliert, kann die Smartphone-Mittelklasse da noch nicht ganz mithalten. Das liegt vor allem daran, dass es an geeigneter Hardware für diese ressourcenintensiven Funktionen mangelt. Jetzt stellte Qualcomm neue Prozessoren vor, die KI in einer breiteren Palette von Smartphones ermöglichen sollen.

Der Snapdragon 6 Gen 3 ist der Nachfolger des Snapdragon 6 Gen 1, der in wichtigen Mittelklassegeräten wie dem neuen Sony Xperia 10 VI und dem Motorola Moto G Stylus eingesetzt wird. Qualcomm hat die zweite Generation übersprungen, wahrscheinlich um den neuen Chip an seine aktuellen Angebote anzugleichen. Die neue Plattform soll in kommenden Mittelklasse-Smartphones und sogar in Budget-Geräten zum Einsatz kommen.

Wie schnell ist der Snapdragon 6 Gen 3 im Vergleich zum Vorgänger?

Was die Leistung angeht, ist der Snapdragon 6 Gen 3 dem Snapdragon 7s Gen 2 sehr ähnlich. Beide Siliziumchips basieren auf einem 4-nm-Knoten und verfügen über eine Octa-Core-CPU sowie eine Adreno 710 GPU. Die Unterschiede liegen in der Taktrate und der unterstützten maximalen Bildwiederholrate.

Der Prozessor des Chips besteht aus vier Cortex-A78-Kernen, die mit 2,4 GHz takten, und vier effizienten Cortex-A55-Kernen, die mit 1,8 GHz laufen, was etwas niedriger ist als die 1,9 GHz des Snapdragon 7s Gen 2. Laut Qualcomm ist die CPU insgesamt 10 Prozent schneller als die des Snapdragon 6 Gen 1.

Das Sony Xperia 10 VI wird vom Snapdragon 6 Gen 1 angetrieben. / © Sony

Obwohl es den gleichen "Adreno 710"-Grafikprozessor besitzt, ist die Grafikleistung laut Qualcomm insgesamt 30 Prozent besser als bei der vorherigen Generation. Auch die neue neuronale Verarbeitungseinheit, die auch als KI-Engine bekannt ist, soll eine um 20 Prozent verbesserte Verarbeitung bieten. Außerdem gibt es Funktionen wie Variable Rate Shading, Color Upscaling und die Optimierung der Bildwiederholrate in Spielen.

Ansonsten verfügt der Snapdragon 6 Gen 3 über denselben 12-Bit-ISP mit bis zu 200-MP-Sensor-Kompatibilität wie beim Vorgänger. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 und Quick Charge 4+ werden ebenfalls unterstützt.

Smartphones, die mit dem Snapdragon 6 Gen 3 ausgestattet sein könnten

Mit dieser Ausstattung werden wir wahrscheinlich auch in Android-Smartphones der Mittelklasse zu erschwinglichen Preisen erstklassige Leistung sehen. Es ist noch unklar, welche Modelle mit dem neuen Chip ausgestattet werden, aber das Sony Xperia 10 VII und das Motorola Moto G Stylus, die angeblich 2025 erscheinen, könnten zu den Geräten gehören, die mit der Plattform ausgestattet werden.

Welche dieser neuen KI-Funktionen würdet Ihr gerne in Mittelklasse-Smartphones sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.