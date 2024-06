Der neue Bluetooth-Kopfhörer von Sony, der Sony ULT WEAR, ist etwas ganz Besonderes. Er kostet nur 180 Euro, eine Preisklasse, die bei Sony eher selten ist. Und er lässt die Extra Bass-Technologie wieder aufleben. Der Klang des Sony ULT WEAR ist mit keinem anderen Kopfhörer von Sony vergleichbar — im Guten, wie im Schlechten. Was der kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung wirklich drauf hat, erfahrt Ihr in meinem ausführlichen Test.

Das Besondere am Sony ULT WEAR ist der berühmte "ULT"-Knopf an der linken Ohrmuschel. Mit diesem Knopf kann man die Bässe auf den Höhepunkt bringen. Ansonsten bietet Sony hier ein ziemlich gut verarbeitetes Headset mit einem sauberen Design und sowohl taktilen als auch physischen Bedienelementen.

Audio-Qualität

Der Sony ULT WEAR verfügt über die Extra Bass-Technologie von Sony. Wie der Name schon sagt, hebt sie die Bässe hervor. Aber nicht nur ein bisschen. Mit der "ULT"-Taste könnt Ihr zwischen zwei voreingestellten Equalizern wählen, welche die Bässe verstärken, manchmal sogar bis zum Exzess. Das ist ein sehr radikaler Bruch mit der üblichen Sony-Soundsignatur.

Die Stärken des Sony ULT WEAR:

LDAC-Codec

Viel, wirklich VIEL Bass

Die Schwächen des Sony ULT WEAR:

Zu viel Bass

Unausgewogene Audiosignatur

Schlechte Qualität der Mikrofone bei Anrufen

Der Sony ULT WEAR ist mit seinem faltbaren Bügel und den drehbaren Ohrmuscheln leicht zu transportieren / © nextpit

"Maybach Music", so würde ich die Audioqualität des Sony WEAR ULT zusammenfassen. Maybach Music, das ist der Name des Labels des amerikanischen Rappers Rick Ross. Es ist eine Anspielung auf die Mercedes-Maybach-Automodellreihe. Große Limousinen, in denen man bei offenem Fenster im Stau auf dem Ocean Drive in Miami fette Musik mit fetten Bässen hört.

Ein Konzept, das vor etwa zehn Jahren sehr in Mode war. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Kopfhörer von Sony. Der ULT WEAR haut Euch die Trommelfelle mit intensiven Bässen aus dem Kopf. Es geht nicht darum, alle Komponenten der musikalischen Botschaft zu erkennen. Wichtig ist, dass Ihr Eure Ohren betäubt bekommt. Der Klang muss greifbar sein. Es muss vibrieren.

Zusätzlich kann man mit der "ULT"-Taste an der linken Ohrmuschel des Bluetooth-Kopfhörers noch zwei Voreinstellungen des Equalizers aktivieren. Diese betonen die Bässe zusätzlich um bis zu 10 dB mehr als die ohnehin schon satten Standardeinstellungen. Das ist sehr viel. Für einige von Euch dürfte das sogar zu viel sein.

Die mattschwarze Farbe des Sony ULT WEAR ist einfach nur edel. / © nextpit.

Ich persönlich finde diese Audiosignatur sehr lustig. Auf eine gute Art und Weise. Wenn man sich Filme oder Serien anschaut, macht das richtig Spaß. Explosionen sind zum Beispiel körperlich spürbar. Wenn ich Playlists mit großen Rap- oder Electro-Songs im Stil von "Workout Motivation" einstelle, bekomme ich Gänsehaut und stelle mir in meinem Kopf Filme vor, in denen ich mich selbst in Actionszenen sehe (wer macht das schon in den öffentlichen Verkehrsmitteln, außer mir?).

Kurz gesagt, die meisten Audiophilen werden diese Sony-Kopfhörer wie die Pest meiden. Aber für den Normalbürger, wie mich, ist es ein sehr überraschendes Feature von Sony. Es ist sehr selten geworden, dass ein Hersteller eine wirklich markante Audiosignatur anbietet.

Sennheiser, Bose und Co., alle Kopfhörer der Premium-Hersteller sehen gleich aus und klingen ähnlich. Sony hebt sich wenigstens ab. Zugegeben, dem Klang fehlt es deutlich an Präzision. Die Bässe sind sehr tief, aber nicht dynamisch genug. Die Stereobühne ist außerdem ziemlich klein und Bässe ersticken den Rest der musikalischen Botschaft. Aber wenn Ihr Euch die Ohren mit dem mp3-Sound von Spotify volschlagen wollt, dann ist der Sony ULT WEAR-Kopfhörer die richtige Wahl.

Der Sony ULT WEAR verfügt über zwei Mikrofone in jeder Ohrmuschel / © nextpit

Ein kurzes Wort zur Qualität der Mikrofone während des Telefonierens. Sie ist katastrophal. Wenn ich mich bei Videotelefonaten im Büro von meinem PC entfernte, konnte mich niemand mehr hören. Die Mikrofone haben auch die unangenehme Tendenz, Umgebungsgeräusche, insbesondere Stimmen, zu verstärken, anstatt Eure eigene Stimme zu isolieren.