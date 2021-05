Tech-Deals zum Vatertag: 5 Geschenk-Tipps für nerdige Papas

Am Donnerstag ist Vatertag und Ihr wollt unbedingt etwas schenken? Wenn Ihr zum besonderen Tag am 13. Mai keine Idee habt, findet Ihr nachfolgend einige Tech-Deals für nerdige Papas. Dabei empfehlen wir Euch keine teuren Smartphones, sondern Kleinigkeiten, die Euren Geldbeutel nicht allzu sehr sprengen.

Für Eltern muss der Mai etwas wirklich Magisches sein! Denn einmal im Jahr bekommt man dann endlich ein Dankeschön für all die Opfer, die man seinen Kindern tagtäglich bringt. Kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten gehören zum Vatertag und zum Muttertag dazu und daher haben wir Euch eine kleine Liste an Geschenken als Sonder-Edition unserer Tech-Deals zusammengefasst.

Zur Veröffentlichung dieses Texts am 10. Mai sollten Bestellungen noch rechtzeitig ankommen. Leider ist der Einzelhandel noch immer von starken Beschränkungen betroffen, sodass der Gang zum Technikmarkt nicht möglich ist. Nutzt stattdessen Angebote wie Click und Collect oder schaut, ob es bestimmte Produkte auch in Großmärkten wie Real oder Marktkauf gibt. Diese haben meiste eine rudimentäre Technikecke und sind bis einschließlich Mittwoch geöffnet.

Tipp 1: AirTag oder andere Gegenstands-Tracker

Mit den AirTag hat Apple einen echten Segen für die meist recht schwer zu beschenkenden Apple-Jünger herausgebracht. Denn so können Freunde und Verwandte endlich originalen Apple-Kram für unter 50 Euro schenken. Ein einzelner AirTag kostet 35 Euro im Apple-Onlineshop und bei allen offiziellen Apple-Partnern.

Da Apple die Gegenstands-Tracker leider erst ab Juni liefern kann, fällt die Option für kostenlose Gravuren zum Vatertag leider weg. Allerdings verkaufen die Technikmärkte MediaMarkt und Saturn die Tracker ebenfalls und dort ist der Versand deutlich kürzer.

Ist Euer Papa kein Apple-Fan, könnt Ihr auch auf einen Gegenstands-Tracker für Android zurückgreifen. Die beliebtesten Lösungen lauten Tile und Samsung Smart Tags. Beide findet Ihr mit rechtzeitiger Liefermöglichkeit bei Amazon:

Wie gut Apples Gegenstands-Tracker funktionieren, erfahrt Ihr im Testbericht zu den AirTags und dort könnt Ihr auch einen Eindruck davon bekommen, worum es dabei überhaupt geht.

Tipp 2: Günstige In-Ear-Kopfhörer mit und ohne ANC

Viele Papas meiner Freunde und Freundinnen haben über den Corona-Lockdown ein großes Interesse am Radfahren, insbesondere an E-Bikes, gefunden. Da ein neues Fahrrad das Vertrags-Budget womöglich sprengt, wären vielleicht günstige In-Ear-Kopfhörer etwas. Dabei gibt es für unter 100 Euro bereits Modelle mit ANC.

In unserer Bestenliste der True-Wireless-Kopfhörer haben wir etliche Modelle für Euch getestet. Allerdings gibt es bei Amazon auch viele Modelle, die noch ein wenig preisgünstiger sind. Da wir viele der günstigen Kopfhörer nicht getestet haben, solltet Ihr unbedingt auf die Bewertungen schauen und bei Google nach Reviews suchen:

Tipp 3: Amazon Echo Dot als Einstieg ins Smart-Home

Zu Weihnachten haben meine Schwestern und ich meinem Papa einmal einen Amazon Echo Dot geschenkt. Damals wussten wir noch nicht, welche Leidenschaft wir damit in ihm entfachten. Denn seitdem folgten unzählige weitere Echo-Geräte und inzwischen ist das ganze "Home smart". Da es die neuste Iteration aktuell im Angebot für nur 44,99 Euro gibt, eignet sich der Echo Dot sehr gut als Geschenk.

Alternativ gibt es auch den Vorgänger, den Echo Dot der dritten Generation, für knapp 40 Euro im Angebot. Der Funktionsumfang ist dabei identisch, lediglich die Form und die Optik unterscheiden sich voneinander.

Tipp 4: Smart-Home-Glühbirnen und smarte Steckdosen

Wenn Euer Papa bereits einen Einstieg in die Welt der Smart-Homes gefunden hat, könnt Ihr dazu passend auch ein wenig Zubehör schenken. Da man in der Regel nicht gleich alle Glühbirnen durch smarte Alternativen ersetzt, kann man weitere Lampen eigentlich immer gut gebrauchen:

Seid Ihr Euch bei Glühbirnen nicht sicher, könnt Ihr auch smarte Steckdosen verschenken. Per Sprachbefehl kann man diese An- und Ausschalten und somit sind sie für alle möglichen Elektro-Geräte praktisch. Beispielsweise senkt Ihr dadurch den Standby-Strom eines Fernsehers oder schaltet Stehlampen an und aus.

Ein Problem beim Verschenken von Smart-Home-Zubehör ist allerdings immer die Kompatibilität. Steuert Euer Papa das Smart Home beispielsweise über einen Smart-Speaker von Apple, müsst Ihr auf die Unterstützung des Apple HomeKit achten. Nutzt er einen Amazon-Speaker, muss das Zubehör kompatibel zu Alexa sein. Ein Sonderfall sind Philips Hue-Lampen, bei denen Ihr zusätzlich darauf achten müsst, dass eine "Hue Bridge" vorhanden ist.

Beim Thema Smart-Home kann ich Euch den Onlineshop "Tink" empfehlen, der im Grunde genommen ein Onlinemagazin mit Shop-System ist. Bedeutet, Ihr findet ausführliche Informationen zu Smart-Home-Produkten und könnt direkt zuschlagen.

Tipp 5: Fleischthermometer Meater und Meater+

Im Vorfeld dieses Artikels haben wir überlegt, ob wir wirklich einen Artikel schreiben wollen, der am Ende Rollenklischees bedient. Im Netz gibt es ja oft Vatertagsempfehlungen, die vor Bierbraukits, Fleisch-Brandeisen und Rasier-Macheten nur strotzen. Auch wenn der Papa am Grill womöglich ein antiquiertes Klischee ist, möchte ich Euch noch ein echtes Premium-Geschenk empfehlen.

Denn falls Euer Papa den Sommer über gerne mal den Grill anwirft und falls er sich gerne am Genuss des Fleisches vergnügt, dann ist der "Meater" ein echter Hammer. Denn dabei handelt es sich um ein Bluetooth-Fleischthermometer, mit dem Ihr die Temperatur im Fleisch messen könnt. Wie geil ist das denn?

Ich habe das Premium-Modell Meater+ in der Vergangenheit mal getestet und war echt begeistert. Die Begleit-App ist gut durchdacht, bietet viele Zusatzinformationen und es ist wirklich interessant, die Temperatur im Fleisch und im Grill sehen zu können. Dazu ist das Ganze auch echt wertig und schick.

Was sind Eure Tipps zum Vatertag?

Mit diesem Artikel wollen wir allen Suchenden eine kleine Unterstützung bieten und Euch zumindest zu einem passablen Last-Minute-Geschenk bringen. Also seht uns bitte nach, dass wir nicht alle Möglichkeiten abgedeckt haben. Denn so habt Ihr die Möglichkeit, eigene Tipps und Wünsche in den Kommentaren zu äußern.

Meine Wahrsagerkugel sagt mir nämlich, dass die Leserschaft NextPits vorwiegend männlich ist und sicher sind einige Papas oder Söhne dabei. Also tauscht Euch gerne über gelungene Geschenke oder Wünsche aus!