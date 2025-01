Die 5 Top-Apps der Woche: Ricocat Arena, Stellar Traveler und mehr!

Ricocat Arena ist ein rasantes Multiplayer-FPS, das schnelles Denken und schnelle Reflexe erfordert, Stellar Traveler ist das neue, sensationelle Idle-Hero-RPG, das mit niedlicher Grafik und anständigem Gameplay aufwartet und Soundiiz ist eine interessante Anwendung, mit der Ihr Eure Playlist ohne viel Aufwand von einer Musik-App auf eine andere übertragen könnt.

OldRoll dreht die Jahre zurück, indem es deine Fotos so aussehen lässt, als wären sie mit einer alten Kamera aufgenommen worden. Zu guter Letzt hofft Sane Scrolling , die Gewohnheiten der Nutzer:innen beim Scrollen einzudämmen.

Sagt Euch das alles nicht zu, wird es Euch vielleicht interessieren, dass es für eine begrenzte Zeit auch kostenlose Premium-Anwendungen gibt. Verpasst also auf keinen Fall unsere "Kostenlosen Apps der Woche".

Stellar Traveler (Android & iOS)

Wollt Ihr in ein Rollenspiel eintauchen, das nicht zu anstrengend ist? Stellar Traveler ist ein lockeres und entspannendes Abenteuer, das sich über mehrere Galaxien erstreckt. Mit mehr als 40 einzigartigen Helden zur Auswahl werdet Ihr viel Spaß haben, wenn Ihr euer Fünf-Helden-Team auswählt und versucht, mächtige Bosse zu besiegen. Was mir an diesem Spiel sehr gut gefällt, ist das großzügige Belohnungssystem, bei dem ich zu Beginn 9.999 Freispiele habe, wenn ich mich einlogge.

Ich fand die Steuerung einfach genug, um sie zu meistern, und Lob gibt's auch für die Optik und die Vielfalt des Spiels. Wer jedoch kein Chinesisch kann, wird die Qualität der Übersetzung als mangelhaft empfinden, ganz zu schweigen von einigen Unzulänglichkeiten bei der Spielersteuerung mitten im Kampf. Beim Gameplay hätte ich mir zumindest deutlich mehr Autonomie gewünscht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € – 99,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Dieses Spiel befindet sich derzeit in der Beta-Phase und unterstützt, wie bereits erwähnt, nur vereinfachtes Chinesisch, was das Spielerlebnis für nicht-chinesisch sprechende Spieler:innen beeinträchtigen kann, also seid gewarnt! Es fühlt sich an, als würde man eine schlecht übersetzte Version von Final Fantasy Tactics von vor vielen Jahren spielen.

Ladet Stellar Traveler aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Soundiiz (Android & iOS)

Der Wechsel von einer Plattform zur anderen ist immer eine knifflige Angelegenheit. Ob von Windows auf macOS oder von iOS auf Android (und umgekehrt), es gibt immer ein paar Probleme, die man ausbügeln muss. Was ist mit Euren Musikwiedergabelisten, die Ihr über die Jahre so liebevoll kuratiert habt, wenn Ihr zu einem neuen Musikanbieter wechselt? Hier empfinde ich Soundiiz als nützlich.

Soundiiz ist eine vielseitige Anwendung, die speziell dafür entwickelt wurde, die Übertragung und Verwaltung von Musiksammlungen auf verschiedenen Streaming-Plattformen zu erleichtern. Sie unterstützt mehr als 40 Dienste, von Spotify über Apple Music bis hin zu YouTube Music und Deezer. Mit anderen Worten: Mit der App kann ich Wiedergabelisten nahtlos übertragen und sicherstellen, dass meine Lieblingssongs, -alben und -künstler auf Knopfdruck bei anderen Anbietern erscheinen.

Es ist kinderleicht: Einfach bei den verschiedenen Musikanbietern mit meinen Konten anmelden, den Zugang gewähren, und alles, was übertragen werden kann, wird übertragen. Außerdem bleiben die ursprüngliche Reihenfolge, das Albumcover und die Beschreibungen erhalten, was sagt Ihr dazu? Ich kann auch alles synchronisieren, sodass eine Änderung in einer Wiedergabeliste auf einer bestimmten Plattform auch auf den anderen Plattformen aktualisiert wird, um die Konsistenz zu gewährleisten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (2,99 € pro Artikel) / Konto erforderlich: Nein

Übertragt Eure Wiedergabeliste ganz einfach von einer Musikwiedergabe-App zu einer anderen. / © nextpit

Ich fand die Benutzeroberfläche sehr intuitiv und zugänglich, und die Übertragungen waren im Allgemeinen schnell und effizient. Die Bearbeitung langer Wiedergabelisten dauerte nur ein paar Minuten, es gibt also nichts zu meckern. Natürlich ist Soundiiz nicht perfekt und es kann vorkommen, dass bei Übertragungen Titel nicht richtig zugeordnet werden oder Lieder fehlen, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.

OldRoll – Vintage Film Camera (Android & iOS)

Ja, auch 2025 hält die Retro-Welle an! Das gilt auch für Kameras, die wir nutzten, als wir noch lange keine Fotos mit unseren Handys schießen konnten. OldRoll ist eine App, die das Gefühl vermittelt, eine klassische analoge Kamera zu benutzen, und Euch eine Reihe von Retro-Filtern und -Effekten bietet, mit denen Ihr Eure Aufnahmen verbessert.

Ich finde es toll, dass es eine Liste von Vintage-Kameramodellen gibt, aus der Ihr auswählen könnt, wobei jede über einzigartige Filter und Effekte verfügt, die die Ästhetik der klassischen Filmfotografie nachbilden. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mich in die sehr intuitive App eingearbeitet hatte. Ich finde, dass sie für alle geeignet ist, die nostalgische Fotos machen wollen, ohne sich durch komplizierte manuelle Einstellungen zu wühlen.

Gepaart mit modernen Funktionen können alle aufgenommenen Fotos ganz einfach auf Social-Media-Plattformen geteilt werden, damit ich meine Bilder im Vintage-Stil mit einem Fingertipp präsentieren kann. Wisst Ihr, was verrückt wäre? Diese App auf einem älteren Smartphone zu benutzen. Das wäre ein doppeltes Retro-Feeling!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,49 € - 109,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Wusstet Ihr nicht, dass Retro wieder in ist? OldRoll lässt neue Fotos alt aussehen. / © nextpit

Beachtet, dass die App zwar kostenlos ist, aber zusätzliche Kameras und Filter In-App-Käufe erfordern. Wer den Charme alter Filmkameras auf seinem Smartphone nachempfinden möchte, ist mit OldRoll gut beraten.

Ladet OldRoll-Vintage Film Camera aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sane Scrolling (nur Android)

Smartphones sind ja schön und gut, aber irgendwann wird man süchtig danach und beginnt mit dem gefürchteten Doomscrolling. Sane Scrolling soll, nun ja, eine Notlösung sein, damit Ihr genau das nicht tut.

Ich fand die Benutzeroberfläche intuitiv, auch wenn die Werbung nervt. Dennoch ist sie nicht allzu störend und ich muss auch nicht zu lange warten, bis die Werbung verschwindet, während ich mich durch die Einstellungen wühle. Ich kann auswählen, wie lange ich durch kurze Social-Media-Videos scrollen darf, von YouTube-Kurzfilmen bis hin zu Instagram und TikTok.

Mit einem Abonnement könnt Ihr einen Timer für die verschiedenen Kurzvideos einstellen, während Ihr in der kostenlosen Version nur ein einziges Video als Ziel für die Bildschirmzeit festlegen könnt. Die wirklich guten Dinge im Leben sind halt eben doch nie kostenlos.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Doomscrolling auf dem Handy mit ein bisschen Hilfe von außen stoppt. / © nextpit

Sobald ein Ziel für die Bildschirmzeit erreicht ist, schaltet Sane Scrolling den Zugriff auf die ausgewählte(n) App(s) ab. Eltern sollten diese App vielleicht auf den Smartphones ihrer Kinder installieren.

Lade Sane Scrolling aus dem Google Play Store herunter.

Ricocat Arena (nur für Android)

Glaubt Ihr, dass Ihr die Reflexe habt, um ein 1v1 in einem First-Person-Shooter zu spielen? Warum erhöht Ihr dann nicht den Einsatz und nehmt stattdessen an einem rasanten 5v5 FPS teil? In Ricocat Arena habe ich ein dynamisches mobiles FPS-Erlebnis genossen, das unkompliziertes Gameplay mit intensiver Action verbindet.

Mir gefällt die Vielfalt der verfügbaren Karten und Spielmodi, die dafür sorgen, dass es nie langweilig wird. Ihr könnt an verschiedenen einzigartigen Karten und Spielmodi teilnehmen, die von teambasierten Scharmützeln bis hin zu Einzelkämpfen reichen. Diese Art von Abwechslung bringt jedes Mal, wenn das Spiel gestartet wird, etwas Neues mit sich, und das hält mich auf Trab.

Natürlich spielt man jeden FPS am besten mit einer Tastatur-Maus-Kombination, um die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen, aber ich denke, per Touchscreen geht's auch. Trotzdem würde ich Euch einen physischen Controller empfehlen, der mit Eurem Smartphone verbunden ist.

Mit einer Vielzahl von bunten Charakteren hatte ich die Qual der Wahl und musste mich fragen, welche Spezialfähigkeit am besten zu mir passen würde.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Bedenkt, dass sich das Spiel, wie viele andere Spiele, die derzeit veröffentlicht werden, noch in der Early-Access-Phase befindet und sich noch einiges ändern kann. Wahrscheinlich wird es noch Bugs und Fehlerbehebungen geben, aber in der Zwischenzeit könnt Ihr trotzdem Euren Spaß haben!

Ladet Ricocat Arena aus dem Google Play Store herunter.

Ich hoffe, Ihr hattet einen tollen Start ins neue Jahr! Genießt den Sonntag und haltet auch nächste Woche Ausschau nach unserer neuen "Top 5 Apps der Woche"-Liste!