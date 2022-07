Top 5 Apps der Woche: NextPits Download-Tipps zum Wochenende

Wie an jedem Wochenende versammeln wir uns bei NextPit und feiern die fünf besten Apps der Woche! Dabei probieren wir alle App-Tipps höchstpersönlich aus und stellen Euch unsere Auswahl ausführlich vor. Anders als in unseren kostenlosen Apps gibt es dabei auch kostenpflichtige Inhalte, jeweils für iOS und Android. Los geht's!

Ich versuche jede Woche, Euch die bestmöglichen Apps vorzustellen, die keine Datenfallen oder Nester für Mikrotransaktionen sind. Zu meinen eigenen Fundstücken kommen auch Apps hinzu, die von der NextPit-Community aufgespürt und in unserem Forum geteilt wurden. Natürlich habe ich die Tipps selbst ausprobiert, um sie Euch mit gutem Gewissen ans Herz legen kann.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitätsanwendungen, hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit in dieser Woche. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, Ihr könnt Euch übrigens auch meine 5 Apps der letzten Woche ansehen.

Carrot Weather: Alerts & Radar (iOS)

Ich habe an die Wetterapostel unter Euch gedacht, mit der für mich besten Wetter-App, die je in der Geschichte der Menschheit entwickelt wurde.

Carrot Weather hat die Besonderheit, dass es einen eingebauten Assistenten hat, dessen Tonfall Ihr von höflich bis frech einstellen könnt. Ich habe ihn natürlich auf die berüchtigte Stufe "Overkill" eingestellt. Und was für ein Spaß es ist, von einer künstlichen Intelligenz beleidigt zu werden oder sarkastische Bemerkungen im Stil von "Komm schon, nimm die Wurst, die du als Finger benutzt, um die Premiumversion zu abonnieren" zu bekommen.

Ich bin ein absoluter Fan des Humors der Entwickler und finde ihn erfrischend. Zumal die Benutzeroberfläche der App wirklich aufgeräumt ist. Die App basiert auf der Foreca-Engine, die im Netz ziemlich beliebt ist. Denn sie bietet eine ganze Reihe von Funktionen und Carrot Weather bietet Gamification-Elemente mit Missionen (z. B. den Amtssitz des US-Präsidenten zu finden) und ein Belohnungssystem.

Die Premium-Version ist für meinen Geschmack zu teuer, mit einem Jahresabonnement für 21,99€, mit dem man unter anderem mehr Datenbanken (insbesondere Dark Sky) freischalten kann. Aber die kostenlose Version reicht für die meisten Leute aus und die einzigen Werbeanzeigen, die mir aufgefallen sind, sind Fakes, wie die, um die Dienste eines Auftragskillers zu mieten oder die, um extrem seltene Nadeln zu kaufen. Kurz gesagt, das ist wirklich mal eine Top-App der Woche.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja (21,99€ pro Jahr) / Konto: Nicht erforderlich / Deutsche Sprache: Nein

Der Sprachassistent ist wirklich lustig, wenn man ihn auf "frech" einstellt / © NextPit

Ladet Euch die App Carrot Weather: Alerts & Radar aus dem Apple App Store herunter.

JamJars (Android)

Wenn Ihr bei Aktien Nesselsucht bekommen und Euer Geld lieber unter der Matratze oder in einem Schuhkarton verstaut, dann wisst Ihr sicher, was Jarring ist. Ihr erinnert Euch doch noch an die Mode, einfache Konzepte zu amerikanisieren und sie durch das Suffix "-ing" hip und cool zu machen? Showering, Batch Cooking und nun also Jarring.

Beim Jarring geht es darum, Geld in einen Topf ("a jar", englisch für "Glas") zu legen. So könnt Ihr Projekte realisieren oder finanzielle Ziele definieren und Euch eine Frist (das berühmte deadlining) zuweisen, um Eure Ersparnisse zu verfolgen.

Die Benutzeroberfläche ist sehr nett und die App ist kostenlos und werbefrei. Der Entwickler hat jedoch angedeutet, dass er an einer kostenpflichtigen Version arbeitet, welche die Anzahl der Jars in der kostenlosen Version auf 10 begrenzen wird.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich / Deutsche Sprache: Nein

Es gibt viele Apps zur Verwaltung von Budgets und Ersparnissen, aber JamJars hat eine nette Benutzeroberfläche / © NextPit

Ladet Euch die JamJars-App aus dem Google Play Store herunter.

Qlate (Android)

Ok, beruhigen wir uns mal ein wenig – wir haben bei den ersten beiden Apps viel gelacht, aber dieses Mal ist es ernst. Qlate ist eine 2-in-1-Rechner- und Notiz-App. Ich darf schließlich die NextPit-Meteorologen nicht verwöhnen, ohne den Anhängern des Notismus etwas Gutes zu tun (erinnert Ihr Euch an den Bürgerkrieg zwischen diesen beiden Fraktionen im letzten Jahr).

Was ich an Qlate mag, ist, dass Ihr Formeln eingeben könnt, um schnell Berechnungen anzustellen und Daten leichter einzugeben. Ihr könnt damit zum Beispiel Euer Monatsbudget einstellen. Die Benutzeroberfläche ist vom Design her minimalistisch, aber sehr informationslastig. Die Nerds unter Euch werden daran aber sicherlich gefallen finden.

In der kostenlosen Version enthält die App Werbung. Die kostenpflichtige, werbefreie Version kostet 2,69 Euro.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (2,69€) / Konto: Nicht erforderlich / Deutsche Sprache: Nein

Fans von Excel-Formeln werden Qlate lieben / © NextPit

Lade die Qlate-App aus dem Google Play Store herunter.

Punchlab (iOS)

Wenn sich einige von Euch in den Kommentaren mit mir anlegen, mache ich zur Entspannung gerne ein bisschen Schattenboxen und brülle dabei alleine in meinem Zimmer herum. Das ist doch normal, wie jeder andere auch, oder?

"Was meinst du damit, dass mein Test schlecht ist?!" *BAM* Nimm das! "Häh? Hast du gerade gesagt, dass ich mir bei der SoC-Leistung selbst widerspreche?" *PAF* *BIM* *BUMM* *SCHLACK*.

Seltsamerweise hat mir der UFC-Oberbabo Dana White trotz meiner Sitzungen noch keinen Vertrag angeboten, um mich im Octagon zu beweisen. Macht es also nicht wie ich und ladet Eure jahrelang unterdrückte Wut nicht allein in Eurem Zimmer als Autodidakt ab. Installiert Euch stattdessen Punchlab - eine App, die Übungen und Trainingseinheiten für verschiedene Kampfsportarten anbietet.

Ihr könnt englisches Boxen, Kickboxen, Muay Thai oder MMA wählen und je nach Niveau oder Zielen verschiedene Workouts ausprobieren. Einige sind kostenlos und bieten Videodemonstrationen mit zertifizierten Coaches, die Euch per Sprachausgabe anleiten.

Aber wie Ihr Euch denken könnt, werdet Ihr dabei zur Kasse gebeten, um alle Module und vor allem die Programme freizuschalten, die mehrere Workouts über einen bestimmten Zeitraum mit einem echten Zeitplan, einer Struktur usw. anbieten. Das Monatsabonnement kostet 18,49 Euro, für das Jahresabonnement müsst Ihr 83,99 Euro einplanen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich / Deutsche Sprache: Nein

Die Punchlab-App ist nur in englischer Sprache verfügbar / © NextPit

Ladet Euch die Punchlab-App aus demApple App Store herunter.

Mini Skull-Pixel Adventure RPG (Android)

Mini Skull-Pixel Adventure RPG ist ein Abenteuerspiel mit RPG-Elementen, das sehr "lite" ist. Das Gameplay ähnelt aber eher dem eines narrativen Spiels, das auf einem Multiple-Choice-System basiert, um die Geschichte voranzutreiben.

Die Pixelart-Grafik erfindet das Rad nicht neu, ist aber nett. Und das Spiel nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst. Es ist kostenlos, enthält aber einige In-App-Käufe, um Ingame-Elemente freizuschalten. Die Tatsache, dass Ihr mit Euren Entscheidungen die Geschichte beeinflusst, sorgt zudem für eine gute Wiederspielbarkeit.

Kurz gesagt, es ist nicht das Spiel des Jahres, aber es ist ein netter Indie-Titel, den man an einem Wochenende ausprobieren kann.