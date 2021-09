Umfrage der Woche: Vibrationsmotor im Handy – wie wichtig ist Euch das?

Unsere neueste Umfrage der Woche ist keineswegs eine Idee aus dem Sommerloch-Archiv! In der NextPit-Redaktion kommt das Thema "Qualität des Vibrationsmotor" immer wieder auf. Zugegeben: ich bin meist der, der es anspricht. Ein Grund mehr, mal in der Community nachzufragen: Wie wichtig ist Euch die Wertigkeit der Vibrationen, die Euer Handy den ganzen Tag über so ausgibt?

Schon mehrmals habe ich in unserer Artikelserie "Umfrage der Woche" die Relevanz bestimmter Features erfragt. Dabei finde ich es für meine eigenen Testberichte super spannend, zu erfahren, wie wichtig eine IP-Zertifizierung oder die Megapixel bei Kameras sind. Heute geht es dabei um die Qualität des Vibrationsmotors, die meiner Meinung nach fast essenziell für die Wertigkeit eines Smartphones ist.

Denn wenn ich ein Smartphone für 1.000 Euro kaufe und dieses bei Nachrichten auf dem Tisch wie ein kaputter VW Polo klingt, fühle ich mich verarscht. So geht es nicht nur mir, wie ich in der NextPit-Community erstmals bei meinem Test zum Oppo Find X2 Neo erfahren konnte. Leser Tim lobte mich damals für die Aufnahme dieser Eigenschaft in meinen Test. Witzigerweise diskutiere ich mit NextPit-Tims Namensvetter und meinem Ex-Kollegen Tim Metzger vom Magazin Allround-PC schon seit unserem gemeinsamen Volontariat ständig über Vibrationsmotoren in Smartphones.

Denn: Vibrationsmotoren geben uns den Tag über ständig ein dezentes Feedback darüber, ob wir Tasten richtig treffen oder ob unser Love-Interest uns endlich eine Antwort auf die letzte Nachricht geschrieben hat. Sie sind viel zu präsent, um sich mit klapprigen Billig-Motoren abzufinden.

Wie vibrieren Handys eigentlich?

Ein kurzer Exkurs darüber, was Handys eigentlich seit unzähligen Jahren zum Vibrieren bringt. In vielen unserer Handys sitzt dafür ein kleiner Motor, der im Grunde genommen einen absichtlichen Fehler eingebaut hat. Denn dessen Drehachse verläuft nicht ganz perfekt durch dessen Schwerpunkt und somit bekommt er eine Unwucht. Ausgebaut würde der Motor auf dem Tisch herumhüpfen, fest in ein Handy eingebaut bringt er dieses dann zum Schwingen.

Ausschlaggebend für die Qualität der Vibration ist zum Einen die Qualität des Motors, die Präzision der Steuerung und natürlich die Qualität der Verarbeitung. Ist ein Handy aus Glas gefertigt und sind alle Komponenten millimetergenau verbaut, überträgt sich die Vibration präzise auf die Hosentasche oder in die Handfläche. Sind günstige Plastikkomponenten verbaut, scheppert das Handy lautstark vor sich her. Wie unterschiedlich die Vibrationsmotoren in Handys klingeln und welche Arten es noch gibt, zeigt das deutsche Magazin TechnikNews in einem unterhaltsamen Vergleich.

Fun fact: Damals haben Handyhersteller Akkus verkauft, mit denen man Vibrationsmotoren im Handy nachrüsten konnte. Ist das nicht ein unterhaltsamer Fakt für die nächste Party, hm?

Jetzt aber: Wie wichtig sind Euch wertige Vibrationsmotoren?

Dieser Satz könnte fast ein Zungenbrecher sein. Aber wie wichtig ist Euch die Qualität der Vibration, die ein Handy bei Anrufen, beim Tippen oder bei Nachrichten von sich gibt? Teilt es mir doch in dieser Umfrage mit:

Wie wichtig sind Euch gute Vibrationsmotoren in Handys? Das ist mir wichtig

Das ist mir ziemlich egal (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

In der Redaktion stößt meine Beschäftigung mit Vibrationsmotoren immer wieder auf Gelächter. Camila beispielsweise erwiderte darauf, das sei das erste, was sie bei einem neuen Smartphone ausschaltet. Daher gibt's noch eine Folgefrage, da hier die Meinungen wohl ebenfalls auseinandergehen:

Vibration, laut oder lautlos – wie ist Euer Handy gerade eingestellt? Laut – schreibt mir gerade jemand eine Nachricht, höre ich das!

Vibration – Bzz, Bzz, Ben

Lautlos – ... (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Damit hätten wir alle Fragen, mit denen ich Euch diese Woche löchern wollte. Ich war selten so gespannt, wie eine unserer Umfragen ausgeht. Denn wie häufig hat man denn die Gelegenheit, anhand empirischer Daten herauszufinden, ob man ein komischer Kauz ist? Bis Montag, dann treffen wir uns zur Auswertung wieder!