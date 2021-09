Xiaomi vs Litauen: Werdet Ihr Euer chinesisches Smartphone abschaffen?

Falls Ihr die Geschichte nicht verfolgt habt: Xiaomi und Huawei wurden am Mittwoch, den 22. September, durch einen Bericht der litauischen Behörden an den Pranger gestellt. Der Bericht wirft einigen Herstellern vor, dass ihre 5G-Smartphones ein Risiko für die Cybersicherheit, den Datenschutz und die Meinungsfreiheit ihrer Nutzer:innen in Europa darstellen.

Xiaomi und Huawei reagierten sehr schnell und dementierten diese Anschuldigungen Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass sie sich zum Schutz der Daten ihrer Nutzer:innen verpflichtet haben und die Datenschutzgrundverordnung buchstabengetreu einhalten.

Hat der litauische Bericht Eure Beziehung zu Xiaomi verändert?

Wollt Ihr Euer Xiaomi-Smartphone loswerden? Oder in Zukunft keins mehr kaufen? Ja, ich werde mein Xiaomi wegwerfen und in Zukunft nie wieder eines kaufen

Ich werde mein Xiaomi behalten, aber in Zukunft keins mehr kaufen

Ich behalte mein Xiaomi und werde wieder eins kaufen

Mir egal / Ich habe kein Xiaomi (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Auf jeden Fall erwischt es jeden Smartphone-Hersteller mal und er wird irgendwann in einen Skandal verwickelt. Bei NextPit möchten wir eine Art Stimmungsbarometer für die verschiedenen Marken einführen. Vielleicht erinnert Ihr Euch, dass wir Euch bereits vor einigen Monaten in einer Umfrage gefragt haben, welcher Smartphone-Marke Ihr am meisten vertraut bzw. ob Ihr chinesischen Marken Euer Vertrauen schenkt.

Unsere Idee ist es nun, Euch regelmäßig diese beiden unten stehenden Fragen zu stellen, vielleicht jeden Monat oder jedes Quartal (das überlegen wir uns noch). So können wir dann erkennen, wie sich die Antworten über die Zeit entwickeln und wohin Euer Pendel ausschlägt. (Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob Euch ein monatliches oder vierteljährliches Format lieber wäre).

Welchen Smartphone-Marken vertraut Ihr?

Welcher dieser Marken vertraut Ihr am meisten? Google

Samsung

Huawei

Xiaomi / Redmi / Poco

Oppo

Realme

Vivo

OnePlus

Nokia

Motorola / Lenovo

Honor

Wiko

Fairphone

ZTE

Asus

Sony

Apple (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Misstraut Ihr chinesischen Smartphones?

Seid Ihr misstrauisch beim Kauf chinesischer Smartphones? Ja

Nein

Ist mir alles egal, solang ich das bestmögliche Smartphone für mein Geld bekomme (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich erinnere Euch daran, dass Ihr Xiaomi mögen könnt, ohne ein Schläfer im Dienste Pekings zu sein, und dass Ihr den Datenschutz und die Cybersicherheit chinesischer Produkte in Frage stellen könnt, ohne gleich sinophob zu sein. Sowohl Tech-Fanatismus als auch politische Vorurteile sind gleichermaßen schädlich für eine konstruktive Debatte. Berücksichtigt das also bitte, wenn Ihr im Kommentarbereich in die Diskussion einsteigt. Ich bin aber guter Dinge, dass wir uns dort fair und anständig miteinander unterhalten können.

Vielen Dank im Voraus an alle, die an der Umfrage teilnehmen werden. Ich lade Euch herzlich dazu ein, Eure Entscheidungen in den Kommentaren zu erläutern. Montag gibt es dann wie immer die Auswertung, in der wir die Ergebnisse mit Euch besprechen.