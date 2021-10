Umfrage der Woche: Wer zur Hölle filmt mit dem Smartphone?

Offenbar erkennen Apple und Xiaomi einen Bedarf in Smartphones, den ich persönlich noch nicht ganz sehe. Videofunktionen haben sich wie ein roter Faden durch die ersten Launches im Tech-Herbst gezogen. Dabei stellt sich die Frage: Wer filmt überhaupt mit dem Smartphone und falls doch, nutzt man dafür wirklich die integrierte Kamera-App? Auf geht's zur Umfrage der Woche auf NextPit.

Habt Ihr die Launches von Apple und Xiaomi in den letzten Wochen verfolgt? Falls nicht, lasst es mich kurz zusammenfassen! Apple hat die iPhone-13-Serie vorgestellt und dabei einen spannenden Videomodus namens "Cinematic Mode" vorgestellt, zu Deutsch: Kinomodus . Wenige Tage später präsentierte Xiaomi das 11T und das 11T Pro und legte dabei ebenfalls viel Wert auf magische Videofunktionen – "Cinemagic" sozusagen.

So schön diese Features auch anzusehen sind, so sehr stellt sich eine Frage bei mir: Wer filmt eigentlich mit seinem Smartphone? Damit meine ich nicht das Aufnehmen kurzer Videos für Freunde auf WhatsApp oder für die Follower auf Instagram. Ich meine aufwendige Videos mit der integrierten Kamera-App, in denen der Hintergrund unscharf sein muss oder man einen Vertigo-Effect à la Alfred Hitchcock braucht.

Filmt Ihr mit dem Smartphone?

Starten wir also mit der Hauptfrage: Nehmt Ihr mit Eurem Handy Videos auf? Damit sind Aufnahmen gemeint, die bewusst als Erinnerungen auf Eurem Speicher landen und die mit der Kamera-App aufgenommen wurde. Also diejenigen Aufnahmen, bei denen Ihr von den freshen Videofunktionen von Apple und Xiaomi profitieren würdet.

Filmt Ihr mit dem Smartphone Ja, das mache ich häufig.

Ja, aber eher selten.

Nein, das Feature verstaubt bei mir im App-Drawer. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich persönlich nehme solche Videos eher zum Testen neuer Smartphones auf. In unseren Testberichten sind die Videofunktionen aber generell etwas, das wir eher vernachlässigen. Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn sich herausstellt, dass die NextPit-Community aus Hobby-Filmern besteht. Aber halten wir uns nicht länger auf und schauen auf die nächste Frage!

Der Kino-Modus scheint wirklich hohe Anforderungen an die Hardware zu haben. / © NextPit

Nutzt Ihr die interne Kamera-App?

Als ich neulich für NextPit beim Rollerhersteller Unu war, habe ich eine kurze Story auf Instagram aufgenommen. So unterwegs ist es viel einfacher, einen kurzen Eindruck von Orten oder Produkten über die integrierte Videofunktion der Social-Media-App aufzunehmen. Gleiches gilt, wenn man nur eben einen schönen Moment für die Familiengruppe auf WhatsApp, Telegram oder Snapchat festhalten will. Also meine Anschlussfrage:

Wie nehmt Ihr Bilder eher auf? Mit der Kamera-App des Handys

Mit den integrierten Funktionen bei Instagram, WhatsApp & Co.

Mit einer alternativen Kamera-App aus dem App-Store (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Zu guter Letzt möchte ich noch eine kurze Meinung zum offensichtlichen Wichtigwerden der Video-Features bei Smartphones anbringen. Diese Theorie gilt es dann am nächsten Montag zu prüfen – natürlich bin ich auch hier an Eurer Meinung interessiert.

These: Video-Features als Demo für die Smartphone-Leistung

Womöglich reagieren Smartphone-Hersteller mit ihren neuen Video-Features auch gar nicht auf einen Bedarf. Smartphone-Hardware ist inzwischen so leistungsstark, dass man sie im Alltag kaum noch an ihre Grenzen bringen kann. Das ist höchstens bei Mobile Games oder eben bei Videofunktionen der Fall. Apples neuer Kino-Modus ist beispielsweise so anspruchsvoll, dass Apple ältere iPhones aufgrund zu geringer Leistung nicht mit dem Feature versorgen kann.

Meine steile These ist daher, dass die Videofunktionen eine Möglichkeit für Hersteller darstellen, um einen Bedarf an neuen Geräten zu schaffen, obwohl ältere Modelle noch immer die meisten Apps und Mobile Games flüssig darstellen können. Sie legitimieren den Einsatz immer stärkerer Prozessoren, größerer Speicheroptionen und mehr Gigabytes an RAM. Stimmt Ihr mir da zu?

Videomodi sollen die Leistung neuer Handys demonstrieren! Stimme ich zu

Stimme ich nicht zu (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Jetzt aber "Klappe zu!" oder wie auch immer man in der Filmbranche sagt. Ich freue mich diese Woche besonders auf Euren Input in den Kommentaren und hoffe fast, dass ich hier zu sehr die Scheuklappen aufgesetzt habe. Also bis spätestens Montag, wenn wir diese Umfrage auswerten.