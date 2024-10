Mega SIM hat sein Portfolio aufgemotzt und bietet gerade spannende Angebote für Vielsurfer. Auch die beliebte Unlimited-Flat zum kleinen Preis ist wieder erhältlich. Was Euch bei den 5G-Tarifen erwartet und wie viel Ihr hier tatsächlich zahlen dürft, verrät Euch dieser Tarif-Check von nextpit.

Streamt Ihr regelmäßig Netflix, Disney+ oder andere Anbieter über Euer Smartphone (Bestenliste), kann das ganz schön ins Datenvolumen gehen. Dasselbe Problem habt Ihr, wenn Ihr viele Dateien über mobile Daten herunterladet. Reicht Euch das verfügbare Datenpaket dann nicht mehr aus, wird es in den meisten Fällen recht teuer. Gut also, dass Mega SIM gerade seine Handyverträge mit massig Inklusiv-Volumen wieder zu richtig guten Kursen anbietet. Dabei habt Ihr sogar die Wahl, ob Ihr Euch monatlich oder direkt für zwei Jahre binden möchtet.

Riesiges Datenvolumen bei Mega SIM, aber...

Euch stehen insgesamt vier verschiedene Tarif-Optionen im 5G-Netz der Telefónica zur Verfügung. Der günstigste Vertrag kostet Euch gerade einmal 13,99 Euro und bietet bereits 50 GB Daten, während Ihr für unbegrenzt viel Inklusiv-Volumen mit dem o2 Mobile Unlimited Smart ebenfalls nur 26,99 Euro zahlt. Keiner der Tarife hat eine Datenautomatik und bietet Euch neben einer Telefonie- und SMS-Flat auch eine Tiefpreis-Garantie. Dadurch steigen die monatlichen Kosten auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit nicht an.

Diese könnt Ihr zudem selbst wählen: Entweder, Ihr bindet Euch für mindestens einen Monat oder gleich für zwei Jahre. Seid Ihr dann noch zufrieden, könnt Ihr den Handyvertrag unbefristet weiterlaufen lassen. Allerdings haben die Tarife ein Manko, was sie eben doch von den großen Anbietern wie o2 (Tarifübersicht) unterscheidet. Denn die Download-Bandbreite ist hier deutlich geringer. Während Ihr für die begrenzten Tarif-Varianten noch mit 50 MBit/s auskommen dürft, sind es bei der Unlimited-Version nur noch 15 MBit/s.

Lohnen sich die Handyverträge von Mega SIM?

Ihr habt hier die Wahl zwischen 50 GB, 70 GB, 140 GB oder unbegrenztem Datenvolumen. Preislich seid Ihr mit 13,99 Euro, 18,99 Euro, 22,99 Euro oder 26,99 Euro dabei – je nachdem, für welchen Tarif Ihr Euch entscheidet. Bei allen Tarifen kommt noch eine zusätzliche Anschlussgebühr hinzu. Diese beläuft sich auf 9,99 Euro für die längere Mindestlaufzeit, während Ihr einmalig 19,99 Euro zahlt, falls Ihr Euch für die monatlich kündbare Variante entscheidet. Einen Wechselbonus oder weitere Kosten gibt es allerdings nicht.

Mega SIM im Tarif-Check Tarif Allnet Flat 50 GB Allnet Flat 70 GB Allnet Flat 140 GB o2 Mobile Unlimited Smart Datenvolumen 50 GB 70 GB 140 GB Unbegrenzt Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 15 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 1 Monat / 24 Monate 1 Monat / 24 Monate 1 Monat / 24 Monate 1 Monat / 24 Monate Monatliche Gebühr 13,99 € 18,99 € 22,99 € 26,99 € Anschlussgebühr Monatlich Kündbar: 19,99 €

24 Monate Laufzeit: 9,99 € Monatlich Kündbar: 19,99 €

24 Monate Laufzeit: 9,99 € Monatlich Kündbar: 19,99 €

24 Monate Laufzeit: 9,99 € Monatlich Kündbar: 19,99 €

24 Monate Laufzeit: 9,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 345,75 € 465,75 € 561,75 € 657,75 € Effektive Kosten pro GB ~ 0,29 € ~ 0,28 € ~ 0,17 € - Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Tabelle entnehmen könnt, sinken die effektiven Kosten pro verbrauchtem GB, je mehr Datenvolumen Ihr zur Verfügung habt. Allerdings setzt dies eben voraus, dass Ihr die verfügbaren Daten komplett ausnutzt. Ist dies nicht der Fall, lohnt es sich, einen etwas günstigeren Tarif zu wählen. Denn selbst wenn 17 Cent pro GB verlockend klingen, werden hier monatlich 22,99 Euro von Eurem Konto abgebucht, während Ihr für die 50-GB-Variante nur 13,99 Euro berappen müsst.

Gerade für Vielsurfer, die sich im o2-Netz wohlfühlen, ist das derzeitige Portfolio von Mega SIM also richtig spannend. Stoßt Ihr häufiger an Eure Daten-Grenzen, solltet Ihr hier unbedingt vorbeischauen. Sucht Ihr zudem nur einen Tarif zur Überbrückung oder plant in nächster Zeit eine Reise, könnten sich die Deals aufgrund der geringen Laufzeit-Variante ebenfalls lohnen.

Was haltet Ihr vom Portfolio des Anbieters? Ist Mega SIM interessant für Euch? Braucht Ihr soviel Datenvolumen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!