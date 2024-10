Bislang war es ein sehr erlesener Kreis von Android-Nutzer:innen, die Gemini Live bereits nutzen konnten. Dazu gehörte beispielsweise unser Antoine, der für Euch das Pixel 9 Pro XL (Test) unter die Lupe genommen hat. Es war wenigen kompatiblen Handys vorbehalten, zudem musstet Ihr bei Google One das Premium-AI-Abo für 22 Schleifen abschließen, um in den Genuss jener KI zu bekommen, die nicht nur den Google Assistant beerbt, sondern auch sehr natürlich mit Euch spricht.

Auch ich hab Euch vor einigen Wochen bereits erklärt, wie Ihr Gemini Live bereits nutzen könnt. Die gute Nachricht kam jetzt von Google selbst über den Gemini-Live-Account auf Twitter: Das Live-Feature wird auf viel mehr Handys ausgerollt und ist nicht mehr ans kostenpflichtige Abo gebunden! Einziger Haken für unsereins: Es funktioniert bislang nur in englischer Sprache.

We're starting to roll out Gemini Live in English to more people using the Android app, free of charge. Go Live to talk things out with Gemini, explore a new topic, or brainstorm ideas. Keep an eye out for Gemini Live in the Gemini app 👀 pic.twitter.com/0VL0c7E6Gw