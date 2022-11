Vodafone Black-Week: 200 GB Datenvolumen, iPhones und weitere Deals!

Passend zur Black-Friday-Woche gibt es nun auch bei Vodafone die ersten spannenden Angebote. So erhaltet Ihr nicht nur 200 GB Datenvolumen bei zwei ausgewählten Tarifen, sondern könnt auch noch Deals rund um das iPhone 14, iPhone 13 und iPhone 13 mini abgreifen. Außerdem bietet die Vodafone-Tochter otelo spannende Deals rund um die eigenen Mobilfunktarife und das Xiaomi Redmi Note 11 Pro an. Wir haben alle Infos in diesem Mega-Tarif-Check für Euch!