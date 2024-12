Gerade an Weihnachten sprechen viele Menschen von Besinnlichkeit, Beisammensein und vor allem der Liebe zum Nächsten. Sind wir allerdings ehrlich, sind es doch vor allem die Geschenke, weshalb wir den reichen Onkel dritten Grades am 24. Dezember einladen. Auch Xiaomi bietet gerade wieder zahlreiche Produkte mit satten Rabatten an, um Euch schon jetzt eine echte Freude zu bereiten.

Xiaomi feiert Weihnachten früher: Die Aktion im Überblick

Bevor wir uns den vermeintlichen Top-Deal anschauen, zeigen wir Euch, was es mit der Vorweihnachts-Aktion auf sich hat. Als Erstes wartet der bereits erwähnte Direktabzug im Warenkorb auf Euch. Hier staffelt Xiaomi die Rabatte, je nachdem, wie teuer Euer Einkauf ist. Bedeutet, dass es sich durchaus lohnen kann, mehrere Geräte einzusacken. Die Rabatte sehen dabei wie folgt aus:

5 Euro Rabatt ab 100 Euro Warenwert

10 Euro Rabatt ab 200 Euro Warenwert

15 Euro Rabatt ab 300 Euro Warenwert

20 Euro Rabatt ab 400 Euro Warenwert

Zusätzlich könnt Ihr mit dem Code "XMAS2024" zusätzlich 12 Prozent Rabatt auf die meisten Geräte absahnen. Ausgenommen hiervon sind lediglich Smart-TVs (Kaufberatung), E-Scooter und Monitore (Kaufberatung). Für bestimmte Produkte gibt es sogar noch höhere Prozente. So könnt Ihr beim Kauf des Redmi Note 13 insgesamt 15 Prozent absahnen oder 18 Prozent beim Poco F6 und Poco F6 Pro (Test) mitnehmen.

Für treue Xiaomi-Kunden können sich aber auch die aktuellen Gutscheine lohnen, die Ihr mit Euren Mi-Points erhaltet. So gibt es für 100 Mi-Points eine Gutschrift über 5 Euro, für 500 Punkte sind es allerdings schon 30 Euro. Mit dem Treueprogramm könnt Ihr Euch auch für verschiedene Produktkategorien weitere Prozent-Coupons schnappen. Bedenkt allerdings, dass diese Voucher nicht kombinierbar sind.

Xiaomi Poco F6: Mittelklasse-Flaggschiff nur noch 250 Euro

Bereits in unserem Test zum Poco F6 waren wir von der Leistung des Mittelklasse-Smartphones positiv überrascht. Dank eines Snapdragon 8s Gen 3 mit 8 GB LPDDR5x-RAM und 256 GB UFS-4.0-Speicher, bietet das Gerät eine richtig starke Alltags- und Gaming-Leistung. Hinzu kommt eine ziemlich gute Akkulaufzeit und eine leichte Bauweise mit hochauflösendem OLED-Display. Getrübt wird das Ganze lediglich durch die viele Bloatware und die durchschnittliche Kameraleistung.

Das Xiaomi Poco F6 ersetzt das unnötige Teleobjektiv des Vorgängers mit einem LED-Ring. / © nextpit

Aufgrund des 18-Prozent-Gutscheins und des Direktrabattes sinkt der Preis von derzeit 319,90 Euro auf gerade einmal 250,01 Euro. Versandkosten fallen hier ebenfalls keine an. Der nächstbeste Preis (ohne Marktplatz-Angebote) liegt derzeit übrigens bei stolzen 353,99 Euro. Zusätzlich könnt Ihr Euch weitere Geräte in den Warenkorb packen und noch einmal richtig sparen. So wartet etwa die Xiaomi Outdoor Camera AW300 für 19,99 Euro, statt 59,99 Euro, wenn Ihr sie in Eurem Warenkorb hinzufügt.

Affiliate Angebot Xiaomi Poco F6 Die Version mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher zum Bestpreis

Weitere spannende Xiaomi-Angebote an Weihnachten

Natürlich warten noch weitere spannende Angebote während der Vorweihnachts-Aktion von Xiaomi* auf Euch. Eine kleine Auswahl der fünf besten Deals, bei denen wir die regulären Rabatte bereits abgezogen haben, findet Ihr nachfolgend:

Zu guter Letzt noch ein Hinweis an alle Neukunden: Möchtet Ihr Euch Mi-Points sichern, um einen 10-Euro-Gutschein zu ergattern oder bei künftigen Aktionen noch mehr abzusahnen, könnt Ihr Euch jetzt die App herunterladen und bei Xiaomi anmelden*. Derzeit gibt es hier nämlich 200 Punkte gratis. Bedenkt zudem, dass einige Geräte bereits ausverkauft sind. Obwohl die ganze Aktion bis zum 16. Dezember stattfindet, solltet Ihr Euch bei Eurem Wunschprodukt besser beeilen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist ein spannender Deal für Euch dabei gewesen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!