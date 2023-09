Xiaomi 13 + Xiaomi Buds 4 Pro mit 5G-Tarif und 200 Euro Bonus!

Es ist mal wieder so weit. Bei MediaMarkt gibt es das Xiaomi 13 derzeit mit den Xiaomi Buds 4 Pro und dem o2 Mobile M zu guten Konditionen. Dieses Mal könnt Ihr hier jedoch besonders viel sparen, denn das Angebot nimmt an der aktuellen o2-Aktion teil und Ihr bekommt einen Wechselbonus über 200 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Ob sich das wirklich lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.