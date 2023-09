Nur 1 € Zuzahlung: Apple iPhone 15 mit 60-GB-Tarif bei Vodafone!

Ein neues Apple iPhone 15 kostet in der Standardvariante bereits über 900 Euro. Ist Euch dieses Preisschild ebenfalls zu hoch, sind Handyverträge die beste Lösung, um sich das neue Flaggschiff aus Cupertino dennoch zu kaufen. Bei Vodafone gibt es passend zur Veröffentlichung des neuen iPhones ein spannendes Angebot rund um den GigaMobil M mit satten 50 GB Datenvolumen. Wir haben den Tarif-Check für Euch.

Das Apple iPhone 15 zählt zu den derzeit gefragtesten Smartphones. Bereits nach wenigen Stunden gab es im Online-Shop des Herstellers keine Geräte mehr und die Händler sprechen mittlerweile von zwei bis vier Wochen Lieferzeit. Möchtet Ihr Euch das neue iPhone vorbestellen, solltet Ihr einen Besuch bei Vodafone in Betracht ziehen. Hier gibt es das Gerät mit dem Mobilfunktarif "GigaMobil M" für gerade einmal 1 Euro Anzahlung. Seid Ihr zudem jünger als 28 gibt es noch einmal mehr Datenvolumen und Ihr zahlt eine geringeren monatliche Tarifgrundgebühr.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Inkl. GigaMobil M | 50 GB Datenvolumen | 5G | max. 500 MBit/s | Keine Anschlusskosten | 24 Monate Laufzeit

Mit seinem 6,1 Zoll großen Super-Retina-XDR-Display hat Apple wieder einen ausgezeichneten Bildschirm verbaut. In der oberen Mitte findet sich die Dynamic Island sowie die 12-MP-Selfie-Kamera. Auf der Rückseite ist die 48-MP-Hauptkamera und die 12-MP-Ultraweitwinkelkamera in einem dualen Kamera-System eingesetzt und erinnert damit stark an das iPhone 14 (zum Test).

Die duale Kamera auf der Rückseite bietet eine 48-MP-Hauptkamera. / © Apple

Im Inneren findet sich ein Apple A16-Bionic-SoC. Bei diesem Deal gibt es die Variante mit 128 GB Gerätespeicher. Leider konnten wir das Smartphone bisher selbst nicht testen, allerdings hat nextpit die verschiedenen iPhone-15-Modelle verglichen, um Euch einen ersten Eindruck zu bieten.

Wie gut ist das iPhone-Angebot von Vodafone wirklich?

Ihr habt verschiedene Tarife zur Auswahl und mit dem GigaMobil M und dem GigaMobil Young M bekommt Ihr zwei durchaus spannende Angebote. So erhaltet Ihr 60 GB Datenvolumen, wenn Ihr das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet habt, beziehungsweise 50 GB, falls Ihr älter seid. Beide Tarife nutzen das 5G-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht) mit einer maximalen Download-Bandbreite von 500 MBit/s und Ihr bindet Euch für 24 Monate. Für beide Angebote müsst Ihr zudem nur 1 Euro für das Smartphone zahlen.

Vodafone-Deal im Überblick Eigenschaft iPhone 15 + GigaMobil M iPhone 15 + GigaMobil Young M Datenvolumen 50 GB 60 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s 4G/5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 79,99 Euro 58,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro 1,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt 39,99 Euro Gesamtkosten 1.920,76 Euro 1.456,75 Euro Reguläre Gerätekosten 949,00 Euro 949,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten 40,49 Euro 21,16 Euro Besonderheiten Keine Besonderheiten Nur möglich, wenn Ihr jünger als 28 seid Zum Angebot* Zum Angebot*

Gerade das Angebot mit dem GigaMobil Young M ist spannend. Denn Ihr erhaltet nicht nur sehr viel Datenvolumen im 5G-Netz, sondern zahlt effektiv gerade einmal 21,16 Euro zusätzlich für den Tarif. Beim GigaMobil M zahlt Ihr zwar keine Anschlussgebühr, allerdings liegen die Effektivkosten hier bei rund 40,49 Euro und auch die tatsächlichen 79,99 Euro müssen erst einmal aufgebracht werden.

Möchtet Ihr das Apple iPhone 15 also Euer Eigen nennen, könnt Ihr Euch die Angebote von Vodafone einmal genauer anschauen. Denn der Anbieter hat auch verschiedene Tarife mit weniger oder sogar unbegrenztem Datenvolumen für Euch. Bedenkt zudem, dass die Auslieferung frühestens am 22. September erfolgt, es dennoch zu Verzögerungen kommen kann.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der GigaMobil M interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!