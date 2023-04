Xiaomi 13 Ultra: Die letzten Infos des Kamera-Flaggschiffs vor dem Launch!

Das Xiaomi 13 Ultra ist aktuell in aller Munde. Es soll eines der – wenn nicht sogar das beste – Kamera-Flaggschiff-2023 werden. Und, vermutlich der wichtigste Aspekt: es soll auch hierzulande verfügbar sein. Viele Leaks zu möglichen Launch-Terminen und technische Daten säumen den Weg. Eine offizielle Zertifizierung sorgt kurz vor dem Launch für Klarheit. Wir fassen noch einmal zusammen.

Das Xiaomi 13 Ultra wird ein echtes Kamera-Flaggschiff

Erst vergangene Woche haben wir über mögliche Launch-Szenarien des Xiaomi 13 Ultra berichtet. Morgen bereits feiert das Unternehmen seinen 13. Jubiläumsevent, auf dem der Gründer und aktuelle CEO Lei Jun mit Sicherheit ein paar Worte zu dem nächsten Kamera-Flaggschiff verlieren wird. Er war es, der auch relativ früh einen globalen Marktstart für das 13 Ultra bekannt gab, nach dem das Xiaomi 12S Ultra (Test) nur der chinesischen Kundschaft vorbehalten blieb. Wir hatten es uns natürlich trotzdem besorgt – und siehe da – es schnitt in unserem Kamera-Blindtest, bei Euch mit Abstand am besten ab.

Am 9. April feiert man in China den "Open Day". Ein möglicher Launch-Termin des Xiaomi 13 Ultra? / © Sina Weibo / edit by NextPit

Xiaomi hat nun zum 9. April zu einem sogenannten "Open Day" geladen, der unter Experten als möglicher Ankündigungs- und Launch-Termins des Xiaomi 13 Ultra angesehen wird. Doch hierbei handelt es sich um eine rein chinesische Veranstaltung, weswegen ein globaler Launch ausgeschlossen werden kann.

Zertifizierung des globalen Xiaomi 13 Ultra in Singapur. / © Sina Weibo / edit by NextPit

Eine offizielle IMDA-Zertifizierung bestätigt inzwischen durch die Modellnummer 2304FPN6DG einen globalen Launch. Denn die bei dem Singapur Ministerium für Information, Kommunikation und Kunst hinterlegte Seriennummer verrät durch das "G" am Ende das internationale Modell. Somit ist zumindest bestätigt, dass das Xiaomi 13 Ultra auch deutsche Verkaufsregale erreichen wird und der Verkaufsstart auch nicht mehr in so weiter Ferne schweben sollte.

Fake oder echt? Sehen wir hier den möglichen Teaser zum Xiaomi 13 Ultra-Launch-Event? / © Sina Weibo / edit by NextPit

Hier ist man sich jedoch noch nicht so ganz einig. Einige behaupten den Monat Mai als globalen Start zu sehen, andere wollen bereits Montag, den 17. April 2023 als möglichen internationalen Launch-Termin feiern. Da der Teaser aber in chinesischer Sprache verfasst wurde, dürfte es sich hier eher um einen Fan-Fake handeln. Bis auch dieses Geheimnis gelüftet ist, fassen wir derweil alle bekannten technischen Daten einmal rasch zusammen.

Wir sehen hier einen ersten Grafikentwurf des Xiaomi 13 Ultra, der zu 90 % der Wahrheit entsprechen soll. / © SPinfoJP / edit by NextPit

Erste technische Daten des Xiaomi 13 Ultra:

6,67 Zoll großes AMOLED-Display (QHD+)

120 Hz Bildwiederholrate, LTPO (1 bis 120 Hz)

IP68 Zertifikation

USB Version 3.2

4.900 mAh starker Akku (90 W FastCharge/ 50 W Wireless)

Snapdragon 8 Gen 2

12 und 16 GB LPDDR5X RAM

256 und 512 GB UFS-4.0-Speicher

Lei Jung Edition 1 TB UFS-4.0-Speicher

32-MP-Frontkamera

4x 50-MP-Hauptkamera-Setup (mögliche variable Blende)

Was sagt Ihr zu den ersten technischen Daten? Wartet Ihr unseren ausführlichen Test ab oder kauft Ihr das Xiaomi 13 Ultra als einer der Ersten? Schreibt uns Eure Meinungen zu dem Kamera-Flaggschiff bitte gern in die Kommentare.