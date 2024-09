Datenvolumen kann ins Geld gehen, muss es aber nicht. Freenet bietet Euch aktuell einen sauberen Rabatt auf eine 4G-Allnet-Flat mit 25 GB im Netz der Telekom an. Normalerweise müsst Ihr für dieses Paket 36,99 Euro zahlen. Jetzt stehen nur noch schlappe 9,99 Euro auf der Rechnung. Zusätzlich gibt es noch einen Gratismonat TV-Streaming. Wie Ihr an den Deal kommt, verraten wir Euch jetzt.

Wenn Euch 4G zu langsam ist, könnt ihr für nur zwei Euro pro Monat mehr auch in 5G-Geschwindigkeit surfen. Ihr zahlt dann 11,99 Euro für die 25 GB, was noch immer ein echtes Schnäppchen ist. Da werden selbst Anbieter wie sim.de oder Happy SIM blass.

Das bietet die 25 GB Allnet-Flat für 9,99 Euro

Im Preis inbegriffen ist eine Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming sowie VoLTE & WiFi-Calls gibts ebenfalls dazu. Es besteht außerdem die Option auf eine eSim, die Ihr mit Eurer Smartwatch (Bestenliste) verwenden könnt. Der Vertragsbeginn ist dabei flexibel, muss aber bis spätestens zum 30. September erfolgen. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Nach Ablauf könnt Ihr jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen. Einen Anschlusspreis müsst Ihr hier nicht zahlen, sodass hohe Einmalkosten entfallen.

Wie oben bereits erwähnt, sind 9,99 Euro der Preis für die 4G-Flat. Auf Wunsch könnt Ihr ins 5G-Netz aufstocken, wo Ihr dann mit bis zu 50 Mbit/s unterwegs seid. Für die 5G-Variante müsstet Ihr normalerweise 41,99 Euro im Monat zahlen. Auch hier streicht Freenet also eine ordentliche Summe vom Preis. Egal für welche Geschwindigkeit Ihr Euch entscheidet, die Telekom (Tarifübersicht) besitzt eines der wohl bestausgebauten Netze in ganz Deutschland. Ihr seid somit immer online und erreichbar.

Gratis TV-Streaming on top

Zusätzlich zu der Allnet-Flat packt Euch Freenet noch einen Gratismonat beim TV-Streaminganbieter waipu.tv mit ins Paket. Hier könnt Ihr 266 Sender, darunter auch RTL oder ProSieben, in HD-Qualität genießen. Das Perfect-Plus-Abo kostet nach Ablauf des Gratiszeitraums für kurze Zeit nur 6,50 Euro pro Monat. Falls Ihr den Streamingdienst nicht weiter benötigt, denkt also an eine rechtzeitige Kündigung, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Alle wichtigen Infos zum Tarif haben wir in dieser Tabelle für Euch zusammengefasst.

Green LTE 25 GB Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 25 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s 4G

max. 50 MBit/s 5G 4G/5G 4G/5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 9,99 € für 4G

11,99 € für 5G Anschlussgebühren entfallen Gesamtkosten 239,76 € (4G)

287,76 € (5G) Effektive Kosten pro GB ~ 0,39 € (4G)

~ 0,47 € (5G) Zum Angebot*

Hier wird auch deutlich, dass Ihr mit diesem Deal von Freenet ein Top-Schnäppchen eintütet. Die Allnet-Flat ist beinahe unschlagbar günstig und macht mit Effektivkosten von circa 0,39 Euro pro verbrauchten GB sogar Billig-Anbietern Konkurrenz. Mehr Datenvolumen für einen günstigeren Preis gibt es selten – vor allem nicht im Netz der Telekom.

Was sagt Ihr zu diesem Angebot? Werdet Ihr bei Freenet zuschlagen und Euch die 25 GB sichern?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Freenet. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.