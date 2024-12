Derzeit sind in Android 15 und den neueren Versionen des Betriebssystems standardmäßig keine Widgets für den Sperrbildschirm enthalten. Stattdessen haben die Erstausrüster die Anpassung selbst in die Hand genommen, oder die Nutzer mussten sich auf Apps und Launcher von Drittanbietern verlassen. Samsung zum Beispiel bietet Widgets für den Sperrbildschirm an, allerdings ist diese Funktion auf neuere One UI-Versionen beschränkt.

Android erhält eine integrierte Widget-Größenänderung

Mit dem Pixel Feature Drop im Dezember wurden Sperrbildschirm-Widgets für Geräte mit großen Bildschirmen wie das Google Pixel Tablet eingeführt. Diese Widgets befinden sich in einem speziellen Sperrbildschirm-Panel, das die Nutzer/innen anordnen und verwalten können, obwohl die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt bleiben.

Laut dem Entwickler Mishaal Rahman, der den Android 15 QPR2 Beta-Build untersucht hat (via Android Authority), arbeitet Google an einer Funktion zur Größenänderung von Widgets für den Sperrbildschirm. Obwohl noch nicht live, konnte Rahman diese versteckte Funktion aktivieren und testen.

Der Widget-Sperrbildschirm unter Android 15. / © Google

Seine Ergebnisse zeigten, dass Widgets vertikal in der Größe verändert werden können, so dass sie die Hälfte des Bildschirms einnehmen können - ein Platz, der normalerweise von zwei bis vier Widgets in Standardgröße belegt wird. Allerdings ist vorerst nur die Höhe einstellbar. Dieser Ansatz scheint flexibler zu sein als Samsungs One UI Sperrbildschirm-Widgets, bei denen die Größe nicht angepasst werden kann.

Kommen die Sperrbildschirm-Widgets auf Android-Smartphones?

Im Moment sieht es so aus, als ob Sperrbildschirm-Widgets mit Größenanpassung nur auf Geräten mit großen Bildschirmen zu finden sein werden. Allerdings könnte diese Funktion irgendwann auch auf Smartphones Einzug halten, möglicherweise schon mit Android 16, das früher als üblich erscheinen soll. In jedem Fall ist es ermutigend zu sehen, dass Google Schritte unternimmt, um die Anpassung des Sperrbildschirms unter Android zu verbessern - ein Schritt, der möglicherweise von iOS inspiriert wurde.