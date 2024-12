Die Verwaltung von Benachrichtigungen hat sich bei Android im Laufe der Jahre kaum weiterentwickelt. Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Google die Benachrichtigungen möglicherweise schon mit Android 16 überarbeiten könnte. Die Änderung erinnert dabei an ein Gmail-Feature.

Gmail erlaubt es uns schon seit langem, E-Mails zur einfacheren Verwaltung in Tabs wie "Primär", "Sozial", "Aktionen" und "Updates" zu kategorisieren. Laut dem Entwickler Mishaal Rahman könnte eine ähnliche Funktion bald auch für Android verfügbar sein.

Im neuesten Android 15-"QPR2 Beta"-Update wurde ein versteckter Abschnitt namens "Gebündelte Benachrichtigungen" in den Benachrichtigungseinstellungen gefunden. Obwohl die Funktion derzeit deaktiviert ist, konnte Rahman sie aktivieren und einen Einblick in ihre Funktionsweise geben.

Tippt Ihr auf die Option, erscheint eine Beschreibung, die besagt, dass "Benachrichtigungen mit ähnlichen Themen stummgeschaltet und gruppiert werden, um ein ruhigeres Erlebnis zu ermöglichen". Die Funktion setzt die individuellen Einstellungen für App-Benachrichtigungen außer Kraft und ermöglicht es uns, Kategorien wie Werbung, Nachrichten, Soziales und Empfehlungen zu wählen.

So könnten die gebündelten Benachrichtigungen von Android funktionieren

Es sieht so aus, als ob diese Funktion die Benachrichtigungen von Apps innerhalb derselben Kategorie bündeln und so die Anzahl der einzelnen Benachrichtigungen reduzieren würde, die wir auf den Handys erhalten. Es ist jedoch unklar, wie das funktionieren soll, vor allem, weil einige benutzerdefinierte Android-Skins, wie Samsungs One UI, bereits eine Sortierung der Benachrichtigungen nach Priorität oder Zeit anbieten.

Es wäre nicht überraschend, wenn Google für diesen Benachrichtigungsfilter KI einsetzt, ähnlich wie bei Apples Funktion "Benachrichtigungen zusammenfassen und Unterbrechungen reduzieren", die mit iOS 18 eingeführt wurde.

Noch ist nicht bekannt, wann Google die gebündelten Benachrichtigungen einführen will. Es könnte in einem der nächsten Android-15-Updates enthalten sein oder mit Android 16 eingeführt werden. Auch, wenn letzteres der Fall wäre, müsstet Ihr nicht mehr lange warten. Google hat ja bestätigt, dass Android 16 früher als üblich veröffentlicht wird.

Was denkt Ihr, wie nützlich die Gruppierung von App-Benachrichtigungen für Euch wäre? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.