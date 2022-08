Apple Watch 8 Pro: Warten wir vergeblich auf Satelliten-Konnektivität?

Mark Gurman von Bloomberg bekräftigt in seinem neuen Newsletter seine Behauptungen, das iPhone 14 werde eine neue Funktechnologie unterstützen. Der bekannte Leaker schreibt aber auch, dass selbst die kolportierte Premium-Smartwatch von Apple dieses Feature nicht mitbringen werde. Das Unternehmen aus Cupertino dürfte demnach erst die nächste Generation der Watch Series Pro damit ausstatten.

Die Gründe für diesen Schritt nennt Gurman nicht. Aber es gibt mehrere Erklärungen dafür, dass die Funktion erst mit Verspätung auf der Watch Pro landet. Einer davon ist, dass die entscheidende Hardwarekomponente, die benötigt wird, noch nicht reif für die Watch Pro ist. Außerdem könnte Apple planen, zunächst vor allem das neue iPhone von dem Satelliten-Service profitieren zu lassen.

Das nächste iPhone-Event von Apple findet am 7. September statt. / © Apple

Eine Unterstützung von Apple-Devices für Satellitenkommunikation steht schon seit einiger Zeit im Raum, glänzte entgegen aller Gerüchte aber auf dem iPhone 13 vor allem durch Abwesenheit. Das Unternehmen will die satellitengestützte Technologie nutzen, um die Kommunikation zwischen Behörden und Nutzer:innen in Notfall-Situationen zu ermöglichen, in denen es keinen Mobilfunkempfang gibt. Es wäre also eine verbesserte Version der aktuellen SOS-Notfallfunktion auf den iPhones und der Watch-Serie.

Darüber hinaus starteten SpaceX und T-Mobile in den USA eine neue Initiative, die Nutzer:innen in Funklöchern mit der identischen Technologie helfen soll. Allerdings werden die beiden das 5G-Spektrum von T-Mobile anzapfen. Somit wird kein eigener Chip auf dem Gerät benötigt, um die Kommunikation zu ermöglichen. Es ist unklar, welcher Ansatz die effektivere Lösung bietet.

Apple wird voraussichtlich nächste Woche das iPhone 14 zusammen mit der Watch Series 8 und den AirPods Pro 2 vorstellen. Glaubt Ihr, dass ein Feature wie die Satellitenverbindung ein wichtiges Verkaufsargument für zukünftige Smartphones und Wearables wird? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.