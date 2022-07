Apple Watch 8: Teasert Apple hier seine Outdoor-Smartwatch an?

Der Hype um eine Outdoor-Version der Watch Series 8 ist real – und wurde möglicherweise nun von niemand anderem als Apple selbst wieder angeheizt. Der neueste Werbespot zeigt die Widerstandsfähigkeit der Watch Series 7 in verschiedenen Szenarien. Es könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass Apple immer noch an einer robusteren Apple Watch für Extremsportarten arbeitet.

NEXT PIT TV

Der eineinhalbminütige Videospot demonstriert die Robustheit der Watch Series 7 . Er zeigt, wie die Smartwatch sich in rauer Umgebung, unter wiedrigen Bedingungen und angesichts versehentlicher Stürze bewährt. Beeindruckend ist, dass das vorgestellte Gerät weder mit einem schützenden Bildschirm noch mit einer Hülle geliefert wird. Führt uns Apple die Robustheit der smarten Uhr vor, um jetzt den Weg für eine besonders langlebige und stabile Outdoor-Ausführung der Apple Watch 8 zu ebnen?

Was bedeutet das für die kommende Watch Series 8?

Obwohl noch nicht bestätigt, haben namhafte Leaker wie Mark Gurman behauptet, dass Apple in der Tat die Einführung einer robusteren Version der Apple Watch 8 vorbereitet, die sich an professionelle Sportler und Abenteurer richtet. Eine der möglichen Verbesserungen der Outdoor-Watch könnte die bessere ATM-Einstufung (physikalische Atmosphäre) sein. In früheren Gerüchten hieß es bereits, dass diese robuste Variante eine höhere Wasserdichtigkeit bieten könnte.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Apples nächste Smartwatch-Generation neben den aktuellen Gesundheits- und Fitnessüberwachungsfunktionen auch einen neuen Temperatursensor aufweist. Die Watch Series 8 könnte zudem über eine Satellitenverbindung verfügen, die eine bessere SOS-Notfallhilfe bieten soll.

Auf welche Funktionen der Watch Series 8 freut Ihr Euch am meisten? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.