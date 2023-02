Apple Watch Series 9 mit farbwechselnden Armband?

Wie bei klassischen Uhren könnt Ihr auch bei den heutigen Smartwatches die Armbänder austauschen, um ein anderes Material oder eine schönere Farbe zu erhalten. Aber das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein, zumindest nicht bei den Uhren von Apple . Der iPhone-Hersteller plant die Einführung von farbwechselnden Armbändern, damit Ihr sie zukünftig nicht mehr selbst austauschen müsst.

Ein Uhrenarmband in vielen Farben

Obwohl Farbwechsel ein seltenes Designmerkmal bei Smartphones sind, fand dieser bereits in verschiedenen Branchen einen Einsatz. OnePlus hat bereits eine ähnliche Anwendung für das OnePlus 8T Concept Phone mit elektrochromem Glaspanel vorgestellt. Dieses spezielle Material ändert seine Farbe je nach Spannung und Stromstärke.

Im Fall von Apple wird das Unternehmen, wie in seinem neuesten Patent dargestellt, elektrochromatische Fäden verwenden, um ein beleuchtetes Stoffarmband herzustellen. Ihr könnt das Uhrenarmband dann recht simpel in verschiedenen Farben und Mustern gestalten. Konkret zeigt Apple drei Bereiche des Armbands, welche die Nutzer:innen über die Benutzeroberfläche der Uhr je nach gewünschtem Design anpassen können.

Apples Patent über ein farbwechselndes Uhrenarmband, das elektrochromatische Fäden verwendet. / © Patently Apple

Neben der Farbwechselfunktion erwähnt das Patent auch, dass das elektrochrome Armband Inhalte projizieren und so als erweitertes Display fungieren kann. So könnte zum Beispiel jede Art von Benachrichtigung mit einer bestimmten Farbe oder einem bestimmten Farbmuster dargestellt werden. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Nutzer:innen eine Vorschau erhalten, wenn sie Inhalte vertikal scrollen, was bereits bei Fitness-Trackern mit begrenzter Anzeigefläche sehr nützlich ist.

Es ist unklar, ob oder wann wir ein farbwechselndes Band auf einer echten Apple Watch sehen dürfen. Aber da die Technologie bereits verfügbar ist, könnten wir sie vielleicht bei einer Apple Watch Series 9 sehen oder im schlechtesten Fall zuerst bei anderen Herstellern mit einem anderen Formfaktor und nicht in einem Wearable.

Was haltet Ihr von einem elektrochromen Uhrenarmband? Wie nützlich wäre eine solche Technologie? Schreib es uns doch bitte in die Kommentare.