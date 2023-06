Balkonkraftwerk zum Sonderpreis: Spannendes Komplettpaket nur 359 Euro!

Balkonkraftwerke sind derzeit in aller Munde. Die Angebote sprießen nur so aus dem (Internet-)Boden und auch bei DealClub gibt es derzeit ein wirklich spannendes Angebot. Hier könnt Ihr Euch ein Komplett-Set mit zwei Solarpanels und passendem Deye-Wechselrichter, sowie dem nötigen AC-Adapter-Stecker für gerade einmal 395 Euro sichern. Ob sich das lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.