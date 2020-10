Die besten Prime Day Deals für PS4, Xbox, Switch und Co.

Die Rabattschlacht bei Amazon geht in die zweite Runde! Für Gamer ist der Amazon Prime Day eine gute Möglichkeit, günstig an Zubehör und an Spiele zu kommen. Seid Ihr auf der Suche nach einer neuen PS4, Xbox One oder der Nintendo Switch, mussten wir Euch gestern enttäuschen. Könnt Ihr heute endlich eine neue Konsole zum Bestpreis ergattern?

Der Amazon Prime Day ist inzwischen so beliebt, dass der Versandriese ihn gleich auf zwei Tage verlängert hat. Fand die Rabattschlacht in letztem Jahr noch im Juni statt, musste Amazon seine Angebote in diesem Jahr auf den 13. und 14. Oktober legen. Gestern haben wir Euch schon über die besten Gaming-Deals informiert und haben heute bereits lukrative Deals des zweiten Tages zusammengetragen. Wieder wollen wir dabei einen Blick auf verschiedene Gaming-Plattformen werfen und fangen wieder mit der PlayStation 4 an.

Die besten PS4-Angebote am Prime Day

Denn die Sony-Konsole hat mit der Zeit ein riesiges Arsenal an Spielen und Exklusivtiteln angesammelt. Wer also jetzt noch eine PS4 kauft, der kann von einem großen Katalog an Spielen Gebrauch machen, die man häufig sehr günstig bekommt. Da keine PlayStation 4 dabei ohne Laufwerk geliefert wird, könnt Ihr auch gebrauchte Spiele gut kaufen. Noch immer kauft Ihr dabei eine generalüberholte PlayStation 4 am Prime Day für nur knapp 170 Euro.

Hierbei handelt es sich um die Slim-Version und nicht etwa um die leistungsstärkere PS4 Pro, mit der Gaming in 4K möglich ist. Auch wenn die Konsole schon einmal in Gebrauch war, garantiert Euch Amazon 1 Jahr lang Garantie. Habt Ihr noch ein wenig Geld übrig, könnt Ihr gleich ein paar Spiele dazukaufen.

Spiele für die PlayStation 4

Unter den Spielen finden sich einige sehr empfehlenswerte Titel. Unter anderem kauft Ihr den Klassiker Skyrim zum Spottpreis und könnt Euch viele Sportspiele zu Bestpreisen sichern. Seid Ihr Fußballfans könnt ihr zudem ein günstiges Bundle zum neuen FIFA 21 kaufen, bei dem ein zusätzlicher DualShock-4-Controller gleich dabei ist.

Abschließen wollen wir die PS4-Deals des zweiten Tages mit einem Tipp für alle Fans von digitalen Spielen. Denn das Spiele-Abonnement PlayStation Now sichert Ihr euch 10 Euro günstiger. Das Abonnement gilt für ein ganzes Jahr und kostet 41,99 Euro statt 59,99 Euro.

Die besten Xbox-Angebote am Prime Day

Beginnen wir bei der Xbox wieder mit einem Deal für all diejenigen, die noch keine Konsole Ihr Eigen nennen. Denn die Xbox One S gibt es zum Prime Day zusammen mit Fifa 21 und einem Terabyte Speicherplatz zum Vorteilspreis.

Das Bundle für 243,94 Euro ist gut, denn Fifa 21 ist erst vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen. Könnt Ihr Euch noch ein wenig gedulden und habt nicht wirklich Interesse an Fifa, solltet Ihr jedoch auf die Angebote des Black Fridays warten. Gerade die günstige Xbox One S gibt es hier meist zu neuen Tiefstpreisen. Wie bei der PS4 listen wir Euch jetzt noch ein paar günstige Spiele.

Spiele für die Xbox One

Interessant ist bei einigen Titeln die Möglichkeit, das Spiel auch nach dem Kauf einer Xbox Series S oder Xbox Series X zu spielen. Dies sind die neuen Microsoft-Konsolen, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommen werden. Plant Ihr auf jeden Fall, die neue Konsolen zu Kaufen, lohnt sich das Angebot gleich doppelt.

Zu originalen Microsoft-Controllern konnten wir heute keine Angebote finden. Lediglich Produkte von Drittanbietern gibt es reduziert, hier lohnt sich der Aufpreis zum Original aber in der Regel mehr. Habt Ihr gute Amazon-Deals für die Xbox gefunden? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und wir nehmen sie mit in diesen Artikel auf.

Die besten Nintendo Switch-Angebote am Prime Day

Nintendo-Konsolen waren schon immer sehr preisstabil und daher lohnt es sich oft, auf Rabatttage zu warten. Am zweiten Prime Day sieht es aber leider wieder sehr mager aus. Wollt Ihr Euch unbedingt jetzt eine Nintendo Switch kaufen, solltet Ihr am besten von diesem Angebot Gebrauch machen:

Zusätzlich zur Konsole gibt es die Spiele Super Mario Party und die Spielesammlung 51 Worldwide Games. Da es die Switch aktuell für 307 Euro bei anderen Händlern gibt, sichert Ihr Euch die beiden Games für nur knapp 50 Euro. Da Super Mario Party schon ungefähr 40 Euro kostet, lohnt sich der Deal. Wieder fassen wir kurz ein paar Spiele für die Switch zusammen.

Spiele für die Nintendo Switch

Spinnen Eure Joy Con beim Spielen ständig rum, gibt es sogenannte Replacements im Angebot. Dabei handelt es sich um Produkte von Drittherstellern, was gerade bei Nintendo kritisch ist. Denn die Hardware von Nintendo ist in der Regel sehr gut und hier können günstigere Produkte kaum mit dem typischen Nintendo-Gefühl aufwarten. Wollt Ihr die Zeit bis zu guten Nintendo-Angeboten überbrücken, geht es hier entlang:

Zu guter Letzt legen wir Euch noch eine Tasche ans Herz, die im Angebot nur 11,99 Euro kostet. Hierin finden Eure Switch und zahlreiches Zubehör Platz.

Neben der Hülle liegen auch Schutzfolien für die Konsole bei der Hülle dabei. So schlagt Ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Die besten PC-Deals am Amazon Prime Day

Setzt Ihr Euch beim Zocken lieber vor den PC oder vor das Gaming-Notebook? Dann listen wir Euch nachfolgend noch einige Deals für den PC. Dabei konzentrieren wir uns allerdings auf Mäuse, Tastaturen und Spiele, da die Bandbreite an Produkten sehr groß ist. Sucht Ihr nach einer bestimmten Grafikkarte oder einem neuen Prozessor, werdet Ihr am Prime Day aber womöglich fündig. Denkt auch hier an den Vergleich mit einer Preissuchmaschine - nicht, dass Ihr am Ende draufzahlt!

Gaming-Mäuse am Amazon Prime Day

Gaming-Tastaturen am Amazon Prime Day

Angebote für PC-Spiele

Aktuelle Blockbuster-Spiele finden sich leider nicht in den Angeboten des Amazon Prime Days. Allerdings sind Die Sims 4 oder Need for Speed Heat günstige Klassiker, die man immer mal wieder einlegen kann. Habt Ihr noch weitere Spiele-Deals zum Prime Day gefunden, schreibt uns Eure Tipps gerne in die Kommentare. Vielleicht sind wir beim Durchsuchen auch an echten Geheimtipps vorbeigescrollt.

Im Laufe des zweiten Tages des Amazon Prime Days schauen wir immer wieder nach neuen Angeboten und nehmen sie in diesen Artikel auf. Schaut also gerne häufiger vorbei und behaltet die Deals im Blick. Neben den Gaming-Tipps haben wir auch weitere Artikel zum Prime Day für Euch erstellt: