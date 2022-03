Dank Samsung: Face ID wandert im iPhone 15 unters Display

NEXT PIT TV

Wir haben schon viele Gerüchte darüber gehört, dass sich Apple in absehbarer Zeit beim iPhone von der Notch verabschiedet. Diese Gerüchte werden jetzt aus Korea befeuert, wo The Elec berichtet, dass dabei ausgerechnet Samsung eine große Rolle spielen wird.

iPhone 14 Pro mit pillenförmigem Punch-Hole

Liegen die Quellen aus Südkorea richtig, wird es bereits in diesem September beim Apple iPhone 14 ein pillenförmiges Punch-Hole geben, hinter dem sich dann sowohl die Selfie-Cam als auch die Face-ID-Technologie verbirgt. Diese Designänderung wäre besagten Quellen zufolge aber der Pro-Reihe vorbehalten, so dass die anderen erwarteten iPhone-Modelle des Jahres 2022 weiterhin mit Notch erscheinen.

Weiter heißt es, dass diese Pillenform dann 2023 beim iPhone 15 einem richtigen Punch-Hole-Design weichen wird. Dann nämlich stünde Samsungs neue UPC-Technologie (Under-Panel-Cam) zur Verfügung. Die würde dafür sorgen, dass zwar der Selfie-Shooter immer noch offensichtlich zu sehen ist, die Face-ID-Technik aber unsichtbar unters Display verschwindet.

Könnte das iPhone 14 Pro so aussehen? / © Evgeny Karandaev, MR-R / Shutterstock, Collage: NextPit

Samsung ist da bereits im letzten Jahr schon einen Schritt weiter gegangen, als nämlich die Frontkamera beim Galaxy Z Fold 3 komplett versteckt wurde. Aber der Erfolg dieser Kamera ist auch eher als überschaubar zu bewerten. Sollten die beiden Konkurrenten ihre Veröffentlichungszyklen ungefähr beibehalten, sähen wir dann in etwa eineinhalb Jahren kurz hintereinander zwei Smartphones mit der neuen UPC-Technologie: Erst das Samsung Galaxy Z Fold 5 im Spätsommer – und kurze Zeit später das Apple iPhone 15.

Alles in allem bestätigen die neuen Infos aus Industrie-Insiderkreisen im Wesentlichen die Gerüchte, die sowieso schon die Runde machen. Mit jeder neuen Quelle und jeder zusätzlichen Information verfestigen sich diese jedoch.

Ihr könnt also langsam anfangen, erste Abgesänge auf die iPhone-Notch anzustimmen. Und wenn Ihr mögt, könnt Ihr mir Eure Meinung dazu in den Kommentaren kundtun. Seid Ihr froh, dass diese unappetitliche Einkerbung am oberen Displayrand ein Auslaufmodell ist? Oder hat die Notch für Euch sogar etwas ikonisches?