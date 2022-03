Apple iPhone 15: Verschwindet die Notch komplett?

Es gibt neue Gerüchte zum iPhone 15. Nein, kein Tippfehler. Zugegeben, im März 2022 von einem Smartphone zu sprechen, dass wir frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwarten, ist früh. Zumal wir selbst zum iPhone 14 bislang kaum Informationen haben. Allerdings betreffen die Gerüchte nicht nur das iPhone 15.

Der bekannte Leaker Ross Young ist dafür bekannt, sich immer wieder auf mögliche Designs des iPhones zu stürzen. Er ist eine der Personen, die das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max ohne eine Notch sehen. Diese soll durch eine Punch-Hole-Notch und eine zweite, pillenförmige Aussparung ersetzt werden. Nun meldet er sich erneut zu Wort und behauptet, dass das Apple mit dem iPhone 15 gänzlich auf die Notch verzichtet.

Die Notch könnte künftig komplett wegfallen / © Knowyourmobile

Alle Modelle des Smartphones könnten demnach auf das Design der Pro-Serie setzen. Das Smartphone, welches für die zweite Jahreshälfte 2023 erwartet wird, soll demnach eine deutlich kleinere Pill-und Punch-Hole-Notch erhalten. Dadurch würde die Front des iPhone 15 fast vollkommen aus dem Display bestehen. Die Face-ID-Sensoren würden direkt unters Display verschwinden – zusammen mit der Frontkamera.

Steht das Design des iPhone 14 Pro bereits?

Vor einigen Tagen gab es bereits die ersten handfesteren Gerüchten zum iPhone 14 Pro. So soll das Smartphone bereits in die Testproduktion gestartet sein, was bedeutet, dass ein fertiges Design vorliegen muss.

So oder so müssen wir abwarten, wie sich das Design entwickelt, bzw. uns weiter auf Gerüchte stützen. Handfest wird es bei Apple hingegen schon nächste Woche: Am 8. März findet das Frühlings-Event von Apple statt, auf dem unter anderem das iPhone SE (2022) vorgestellt wird. Wir werden natürlich alles wichtige für Euch zusammenfassen, damit Ihr nichts von der Veranstaltung verpasst!

Was haltet Ihr von dem Gerücht? Denkt Ihr, wie ich, dass es zu früh ist, bereits Annahmen zum iPhone 15 abzugeben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!