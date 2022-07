Das OnePlus 10T erscheint ohne diese beliebte Funktion

OnePlus wird Anfang nächsten Monats das OnePlus 10T auf den Markt bringen. Das Gerät ist in manchen Bereichen ein kleiner Rückschritt gegenüber dem OnePlus 10 Pro. Dank des starken Snapdragon 8+ Gen 1 wird es dennoch in der Flaggschiff-Klasse an den Start gehen. OnePlus hat nun überraschenderweise bestätigt, beim OnePlus 10T auf den beliebten Alert-Slider zu verzichten.

OnePlus hat bestätigt, dass das OnePlus 10T ohne den zusätzlichen Button erscheint.

Es ist nicht klar, ob auch zukünftige OnePlus-Smartphones auf den Schieberegler verzichten müssen.

Das OnePlus 10T soll Gerüchten zufolge weniger kosten als das OnePlus 10 Pro.