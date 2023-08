Deutschland wird Sonnenland: Neuer Rekord bei PV-Zubau im Juli

1200 Megawatt geknackt

Wie das PV-Magazin unter Berufung auf aktuelle Daten der Bundesnetzagentur berichtet, wurden im Juli Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von 1200 Megawatt neu in Betrieb genommen. Damit wurde der bisherige Spitzenmonat Mai ganz knapp übertroffen - in diesem lag der Zubau bei 1199 Megawatt. Da aber bislang nicht alle Registrierungen im Marktstammdatenregister eingetroffen sind, kann es sein, dass für den Juli noch einige Megawatt hinzukommen.



Insgesamt sind damit in diesem Jahr bereits 7695 Megawatt Photovoltaik-Leistung neu ans Netz angeschlossen worden. Das Ziel der Bundesregierung, dass sich aus dem Fahrplan zur Umstellung der Energieversorgung in Deutschland ergibt, lag für dieses Jahr bei 9 Gigawatt.

Angesichts der aktuellen Entwicklung dürfte diese Marke nun bereits im Laufe des Septembers geknackt werden. Dass der Zubau in diesem Jahr durchaus im zweistelligen Gigawatt-Bereich landen dürfte, zeichnete sich schon vor einiger Zeit ab, da insbesondere auch in den Wintermonaten mehr gebaut wurde, als angenommen.

Affiliate Angebot Bluetti AC300+B300

Es geht erst richtig los

Die Planungen für die Entwicklung bis 2030 machen aber einen weiterhin steigenden Zubau nötig. Um die Ziele bis dahin einzuhalten, muss der monatliche Durchschnitt eigentlich bei 1571 Megawatt liegen. Unrealistisch ist es allerdings nicht, dass die Zahlen weiter deutlich nach oben gehen.



Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen werden auf politischer Ebene gerade erst neue Voraussetzungen geschaffen, um den Photovoltaik-Ausbau noch weiter voranzubringen. Außerdem steigt weltweit die Nachfrage und die Preise für Solarzellen und das nötige Zubehör sinken durch die zunehmende Massenproduktion immer weiter.

Zusammenfassung

Neuer Rekord im Zubau von Solaranlagen in Deutschland im Juli 2023

1200 Megawatt Photovoltaik-Leistung neu installiert

Insgesamt 7695 Megawatt Photovoltaik-Leistung in 2023 neu ans Netz

Regierungsziel von 9 GW für 2023 wird wohl vorzeitig erreicht

Zweistelliger Gigawatt-Zubau in diesem Jahr erwartet

Für 2030-Ziele muss monatlicher Durchschnitt bei 1571 MW liegen

Politische Maßnahmen und sinkende Preise fördern Photovoltaik-Ausbau

Siehe auch: