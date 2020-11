EMUI 11: Diese Huawei-Handys bekommen das große Update

Mit dem Huawei Mate 40 Pro kam mein Kollege Antoine in den Genuss EMUI 11 genau unter die Lupe zu nehmen. Was hat Huawei aus dem andauernden USA-Streit gelernt, und wie gelingt die langsame Abnabelung von Googles Mobile Services (GMS)? EMUI 11 gefällt uns so gut, dass Ihr gar nicht an unsere Unbefangenheit im Test von EMUI 11 glauben wolltet. Aber vor allem Petal Search, Huaweis eigene Suchmaschine für Infos und Apps, hat sich in den vergangenen Monaten so weit gemausert, dass wir finden: kauft wieder Huawei-Smartphones. Denn die Chancen stehen gut, dass Ihr in den Genuss von Huaweis wohl größtem Kraftakt seit Bestehen seiner Smartphone-Sparte kommt: EMUI 11.

Diese Handys bekommen EMUI 11

Das Overlay basiert auf Android 10, bringt aber trotzdem eine ganze Menge aktueller Features mit. So setzt Huawei erstmals auf ein Always-On-Display beim Mate 40 Pro und verbessert die Datensicherheit systemweit. Apps findet Ihr durch Petal Search und Ihr erhaltet sogar eine Benachrichtigung, wenn für Eure Apps Aktualisierungen verfügbar sind. Doch nicht alle Besitzer eines Huawei-Handys dürfen sich auf das umfangreiche Update freuen. In einer Pressemitteilung gab Huawei Mitte November die Update-Kandidaten bekannt:

EMUI 11 Update bis Mitte Dezember 2020

EMUI 11 Update bis März 2021

Huawei Mate Xs

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro New Edition

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 & Porsche Design

Huawei Mate20 RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei nova 5T

Das Update wird Over-the-Air (OTA) ausgerollt.

