Amazon Pharmacy: Onlinehändler startet Apotheken-Dienst

In den USA kündigte Amazon einen weiteren Schritt an, um sich vom klassischen Onlinehändler-Dasein zu entfernen. Amazon wird zur Liefer-Apotheke.

Nach der Übernahme der US-Supermarktkette Whole Foods im Jahr 2017 wagt Amazon jetzt auch den Schritt in die Gesundheitsindustrie. Das in den USA als „Amazon Pharmacy“ gestartete Angebot erlaubt den Kunden den Kauf von vielen Arzneimitteln, darunter etwa viele generische oder auch rezeptpflichtige Medikamente wie zum Beispiel Insulin; sogenannte „Schedule II“-Medikamente werden aber nicht angeboten.

Amazon bietet für zahlende Prime-Mitglieder wie gewohnt eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehört eine kostenlose Lieferung innerhalb von zwei Tagen und Rabatte. Laut Amazon sollen Mitglieder bis zu 80 Prozent bei generischen Medikamenten sparen können. Geht es um Arzneimittel von Markenherstellern sollen es bis zu 40 Prozent sein.

Die Bestellung gelingt über Amazons eigene App. Zuvor müssen Nutzer aber ein eigenes Profil anlegen, um den Dienst nutzen zu können.

In den USA können Arzneimittel von Amazon geliefert werden / © Amazon

Amazon Pharmacy: Apotheken-Dienst startet in den USA

Das neue Amazon Pharmacy soll zunächst in 45 US-Staaten starten. Bislang ausgeschlossen sind die Staaten Hawaii, Illinois, Kentucky, Louisiana und Minnesota. Dort will Amazon in Zukunft aber ebenfalls tätig werden.

Der Onlinehändler hatte im Jahr 2018 das Startup PillPack für rund 1 Milliarde US-Dollar übernommen. Diese Übernahme soll die Grundlage für Amazon Pharmacy bilden. PillPack hatte bereits Kontakte mit Krankenkassen, Krankenhäusern, Ärzten, etc. Hinzukommen existierende Warenhäuser des Startups.

In Kombination mit Amazons Infrastruktur war es für viele Beobachter nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen aus Seattle selbst in der Gesundheitsbranche aktiv wird und einen eigenen Lieferdienst für Medikamente startet.

Die Gesundheitsindustrie der USA soll im Jahr 2020 einen Wert von 312 Milliarden US-Dollar haben, mit einem jährlichen Wachstum von 3 Prozent. Insbesondere zu Corona-Zeiten, wo viele Menschen zuhause bleiben, ist der Start eines derartigen Lieferangebots für Medikamente ein guter Zeitpunkt.