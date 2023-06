Fairphone 5: nach zwei Jahren Pause – Bilder zeigen den modularen Nachfolger

Das niederländische Unternehmen Fairphone gehört unter den weltweiten Smartphone-Herstellern zu den Unternehmen, dessen Android-Smartphones aufgrund der modularen Bauweise, zu den nachhaltigsten gehören. Stolze zwei Jahre ist es nun her, dass wir das Fairphone 4 in der nextpit-Redaktion testen konnten. Indessen deutet ein umfangreicher Bilder-Leak den kurzfristigen Launch des Fairphone 5 an. Größte optische Veränderungen verzeichnet dabei das Display.