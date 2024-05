Neues Handy, aber noch keinen passenden Vertrag gefunden? Dann könnte Euch die schiere Auswahl an Möglichkeiten förmlich erschlagen. Möchtet Ihr möglichst wenig zahlen und genug Datenvolumen zur Verfügung, um den Monat zu überstehen, solltet Ihr jetzt allerdings bei Freenet vorbeischauen. Der Provider bietet Euch einen 20-GB-Tarif im LTE-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht) für gerade einmal 7,99 Euro monatlich an.

Affiliate Angebot Vodafone green LTE 20 GB 20 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | eSIM möglich | VoLTE & WiFi-Calling | Flexibler Vertragsbeginn | Keine Anschlussgebühr | 24 Monate Laufzeit

Euch erwartet hier eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Bei der Download-Bandbreite müsst Ihr Euch mit 50 MBit/s zufriedengeben, was für den Alltag jedoch mehr als ausreichend ist. Der green LTE 20 GB bietet Euch zudem einen flexiblen Vertragsbeginn, so dass Ihr den Start bis zum 30. Juni 2024 hinauszögern könnt. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, eine eSIM zu beantragen und VoLTE & WiFi-Calling zu nutzen. Eine EU-Roaming-Flatrate ist ebenfalls inbegriffen.

Lohnt sich der Vodafone-Tarif von Freenet?

In der Regel kostet Euch der Handyvertrag 36,99 Euro monatlich. Für kurze Zeit zahlt Ihr allerdings nur 7,99 Euro während der gesamten Mindestlaufzeit. Ab dem 25. Monat steigen diese Kosten wieder auf den ursprünglichen Preis. Anfangs müsst Ihr die Anschlussgebühr von 39,99 Euro entrichten, bekommt sie aber zurückerstattet, wenn Ihr innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit "AG Online" an die 22240 sendet. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Vertragsdaten noch einmal für Euch aufgelistet.

Freenet green LTE 20 GB im Tarif-Check

Tarif-Check Tarif green LTE 20 GB Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 36,99 € 7,99 € Anschlussgebühr 39,99 € Wird erstattet Gesamtkosten (24 Monate) 191,76 € Effektive Kosten pro GB ~ 0,40 € Besonderheiten eSIM möglich

kostenlose Rufnummernmitnahme

Flexibler Vertragsbeginn Zum Angebot*

Nutzt Ihr die vollen 20 GB Datenvolumen aus, erwarten Euch effektive Kosten von 40 Cent pro verbrauchtem GB. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten müsst Ihr zudem mit Gesamtkosten von 191,76 Euro rechnen, allerdings nur, wenn Ihr Euch die Anschlussgebühr erstatten lasst. Für einen 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz ist das ziemlich günstig. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, da das Angebot auch schnell wieder vorüber sein kann.

Bei all den positiven Aspekten, sollten wir auch die Nachteile nicht außer Acht lassen. So habt Ihr etwa keinen Zugang zum 5G-Netz und solltet mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s nicht einplanen, größere Games auf Eurer Zugreise herunterzuladen. Zusätzlich müsst Ihr den Vertrag fristgerecht kündigen, sonst erwartet Euch ab dem 25. Monat eine Überraschung auf der Monatsrechnung. Alles in allem ist der Tarif jedoch sehr spannend und eignet sich auch hervorragend als Zweittarif.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Worauf achtet Ihr besonders, bevor Ihr Euch für einen Mobilfunktarif entscheidet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!