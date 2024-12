Samsung Galaxy S25: Preise in Europa

Laut den Preisinformationen der Händler, die WinFuture.de aus dem Netz gebuddelt hat, werden das Galaxy S25 in den meisten europäischen Ländern das Gleiche kosten wie das Galaxy S24 (Test).

So wird das Basismodell des Galaxy S25 voraussichtlich 899 Euro kosten, während die Variante mit 256 GB Speicherplatz für 959 Euro zu haben sein wird. Die Preise für das größere Galaxy S25+ beginnen bei 1.149 Euro für das 256-GB-Modell und 1.269 Euro für die 512-GB-Variante. Es ist allerdings noch unklar, ob diese Standardmodelle ein RAM-Upgrade erhalten.

Für das Premium-Modell Galaxy S25 Ultra wird ein Preis von 1.449 Euro für die 256-GB-Variante spekuliert. Die anderen Ultra-Varianten, die Berichten zufolge mit 16 GB RAM ausgestattet sind, werden voraussichtlich 1.569 Euro für die 512-GB-Version und 1.809 Euro für die 1-TB-Option kosten.

Preise für das Samsung Galaxy S25 in den USA und anderen Märkten

Die Preisgestaltung außerhalb Europas scheint ungewisser zu sein. In den USA gibt es keine Berichte über Preiserhöhungen. Das bedeutet, dass das Galaxy S25 ähnlich wie die Vorgängermodelle 799 US-Dollar, das Galaxy S25+ 999 US-Dollar und das Galaxy S25 Ultra 1.199 US-Dollar kosten könnte. Da das Galaxy S24 jedoch mit höheren Preisen auf den Markt kam, besteht immer noch die Möglichkeit einer Preiserhöhung.

Anders sieht es in Samsungs Heimatmarkt Südkorea aus, wo Berichten zufolge die Preise für die gesamte Galaxy-S25-Reihe erhöht werden sollen. Die genauen Zahlen sind jedoch noch nicht bekannt.

Samsung Galaxy S25 Ultra Designänderungen

In der Zwischenzeit sind zudem Dummy-Bilder des Galaxy S25 Ultra im Internet aufgetaucht, die von unserem Kollegen uind Leaker Roland Quandt verbreitet werden. Die Bilder zeigen bemerkenswerte Designänderungen, einschließlich runderer Ecken und eines einheitlichen flachen Rahmens, die mit früheren Renderings übereinstimmen.

Samsungs Galaxy-S25-Ultra-Dummys zeigen abgerundete Ecken, während das Layout der meisten Komponenten auf der Außenseite beibehalten wird. / © Roland Quandt

Im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra wird das S25 Ultra Berichten zufolge auf die elliptische Ober- und Unterseite verzichten, während die vertraute Anordnung der Komponenten beibehalten wird, von den Kameramodulen bis hin zur Anordnung der Tasten.

Gerüchten zufolge wird die Galaxy-S25-Serie von einem Snapdragon 8 Elite angetrieben und mit One UI 7 auf Basis von Android 15 laufen. Während die Standardmodelle keine größeren Kamera-Upgrades erhalten werden, soll das Galaxy S25 Ultra mit neuen 50-MP-Tele- und Ultraweitwinkel-Sensoren ausgestattet sein.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Tarifvergleich

Was haltet Ihr von den Gerüchten zu den Preisen des Galaxy S25? Zieht Ihr ein Upgrade in Betracht? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren wissen!