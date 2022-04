Neuer Preiskracher für Gamer: So verfolgt ihr den Launch des Poco F4 GT

Heute Nachmittag zeigt uns Poco ein neues Gaming-Smartphone! Das Poco F4 GT wird unter dem Claim "Der Inbegriff von Power" enthüllt – und Ihr könnt per Live-Stream dabei sein! NextPit hat alle wichtigen Infos für Euch.

NEXT PIT TV

Wollt Ihr live dabei sein, wenn Poco ein Smartphone präsentiert, welches dank Snapdragon 8 Gen 1 äußerst verheißungsvoll klingt? Dann solltet Ihr Euch für 14 Uhr am heutigen 26. April nichts vornehmen. Dann nämlich startet der Live-Stream von Xiaomi-Tochter Poco. Enthüllt wird das Poco F4 GT, ein Gaming-Handy, das nicht nur dank Flaggschiff-SoC von Qualcomm ein sehr interessantes Smartphone sein könnte.

Mit welchen technischen Feinheiten das Poco F4 GT noch aufwarten kann und ab wann wir es zu welchem Preis kaufen können? Auch das werdet Ihr bei NextPit erfahren. Ihr bekommt also schnellstmöglich das komplette Rundumsorglos-Paket mit allen Infos zu Features, Preis und Verfügbarkeit.

Was bekommen wir noch zu sehen?

Der Stream lohnt sich aber dennoch für Euch, denn Poco hat noch weitere Hardware im Gepäck. Auf der Seite heißt es nämlich, dass Pocos "erstes AIoT-Produkt" ebenfalls auf dem Weg ist. Nachdem Poco auf Twitter gestern bereits seine Poco Watch angeteasert hat, wissen wir nun auch bereits, womit wir es zu tun bekommen. Das sind jetzt also schon mal zwei Gründe, um dem Live-Stream hier bei NextPit zu folgen.

Die POCO Watch hat eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen!#POCOWatch #JedenTagFitter pic.twitter.com/ANO70SstOF — POCODeutschland (@PocoDeutschland) April 25, 2022

Während die letzten Stunden bis zum Event verstreichen, könnt Ihr uns bereits in den Kommentaren verraten, was Ihr Euch vom Event und dem neuen Smartphone erwartet. Was glaubt Ihr, zu welchem Preis uns Poco das F4 GT anbieten kann? Wird der günstigste Preis für ein S8G1-Smartphone nochmal unterboten? Nur zur Erinnerung: Das Redmagic 7 gibt es bereits ab 629 Euro!