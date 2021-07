Gerücht zum Galaxy S21 FE: Streicht Samsung DAS Hauptverkaufsargument?

Noch mehr schlechte Nachrichten für all diejenigen, die aufs Samsung Galaxy S21 FE warten. Denn wie die südkoreanische Tageszeitung Maeil Business berichtet, könnte die "Fan Edition" des S21-Lineups ohne Snapdragon 888 auf den Markt kommen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Insider-Quellen, die behaupten, Samsung setze stattdessen auf sein eigenes Exynos 2100-SoC .

Das Galaxy S21 FE soll nach aktuellem Stand im August vorgestellt werden und bislang hatten Samsung-Fans auf den Snapdragon 888 gehofft. Anders als in den USA erscheinen Samsungs Galaxy-S-Smartphones hierzulande mit eigens entwickelten Chips. Da Qualcomms Prozessoren aber in der Regel mehr Leistung bieten, war das Galaxy S20 FE aus 2020 ein echter Tipp. Das Snapdragon-SoC galt damals als Hauptverkaufsargument – abgesehen vom erschwinglichen Preis.

Kommt das S21 FE in zwei Versionen?

Es scheint also, als könnten zwei Versionen des Galaxy S21 FE auf den Markt kommen. Das wäre mit Blick auf die Samsung-Produkte der letzten Monate keine große Besonderheit. Allerdings bleibt abzuwarten, ob es die Snapdragon-Version nach Europa schafft oder ob wir uns wieder mit dem Exynos 2100 vergnügen müssen.

Eventuell reserviert sich der Hersteller die übrigen Qualcomm-Chips aber auch für die Pro-Version seines nächsten Smartphones. Im letzten Jahr hatte Samsung nur das Galaxy S20 FE 5G mit dem Snapdragon 865 ausgestattet. Die LTE-Variante kam auch hierzulande mit Exynos 990 auf den Markt.

Wie sich Samsungs Exynos 2100 in den aktuellen Handys des Hersteller schlägt, lest Ihr in unseren Testberichten zum S21-Lineup.