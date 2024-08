Seit der Ankündigung von Gemini hat Google den guten alten Assistant in Android ersetzt. Außerdem hat Google damit begonnen, die leistungsfähigere und intelligentere Gemini-KI in weitere Apps und Dienste zu integrieren. Die neueste App, die eine KI-Behandlung erhält, ist Googles beliebtes Google Keep, mit dem das Erstellen von Listen zum Kinderspiel werden soll.

Google hat die spezielle Gemini-basierte Google Keep-Funktion bereits bei der Ankündigung der Pixel-9-Reihe vor mehr als einer Woche angekündigt. Sie wurde jedoch bereits Anfang des Jahres vorgestellt und war Teil der Workspace Labs von Google. Jetzt ist sie anscheinend für alle Nutzer verfügbar.

Wie Android Authority über das AssembleDebug-Team herausgefunden hat, rollt Google jetzt ein neues Update für Google Keep aus, das die Funktion "Hilf mir, eine Liste zu erstellen" enthält. Überraschenderweise ist es für alle Pixel-Nutzer/innen kostenlos und für Nutzer/innen mit Android-Geräten, die einen der Google One-Tarife abonniert haben.

So funktioniert Google Keep neue Funktion

Die KI-Funktion wird in Form der Funktion "Hilf mir, eine Liste zu erstellen" in der Google Keep App angezeigt, wenn Ihr eine neue Liste erstellt. Diese Funktion wird als prominenter Button oben auf der Tastatur verfügbar sein. Gleichzeitig gibt es einen Schalter, um die Funktion auszuschalten oder in den Einstellungen, wenn ihr die Schaltfläche lieber ausblenden wollt.

Google Keep bekommt eine KI-gestützte Funktion. / © 9to5Google

Die Funktion funktioniert, indem Ihr auf die Schaltfläche tippt und anschließend die Aufforderung an Gemini sprecht. Ihr könnt festlegen, welche Art von Liste Ihr erstellen wollt, z. B. eine Liste mit Lebensmitteln für ein bestimmtes Rezept. Außerdem unterstützt die App nicht nur Einkaufslisten, sondern ist auch mit anderen Listenarten wie To-do-Listen und Packlisten kompatibel.

Dies ist eine ganz andere Funktion als die Chatbot-Erweiterung Gemini, die diesen Monat geleakt wurde und mit der Ihr bestehende Keep-Einträge verwalten oder neue Einträge außerhalb der App erstellen könnt. Neben der Keep-Erweiterung gibt es auch Unterstützung für andere Apps wie Kalender und Erinnerungen.

Die Funktion "Hilf mir, eine Liste zu erstellen" mit dem Toggle wird in der Google Keep App Version 2.24.332.02.90 hinzugefügt. Das Update wird gestaffelt veröffentlicht, so dass es ein paar Tage oder Wochen dauern kann, bis es auf den unterstützten Geräten ankommt. Allerdings ist es erforderlich, dass Ihr ein Google One oder One Premium-Abonnement habt, wenn Ihr ein Nicht-Pixel-Gerät besitzt.

Glaubt Ihr, dass diese besondere KI-Ergänzung für Google Keep in Eurem Fall nützlich sein wird? Sagt es uns in den Kommentaren.