Google Pixel 6 Launch: So verfolgt Ihr das heutige Event

Wir wissen schon so lange von den Pixel-Smartphones, durften vor Monaten schon den ersten Blick auf Android 12 werfen und kennen schon viele Smartphones, die mit dem Update auf Android 12 rechnen dürfen. Aber erst seit kurzer Zeit kennen wir den Termin für das Pixel-Event – und heute ist es endlich soweit.

Android 12 ist bereits final – und jetzt warten wir auf den offiziellen Startschuss und die passenden Smartphones dazu: Das Google Pixel 6 und dem Google Pixel 6 Pro! Beide Smartphones werden heute hochoffiziell präsentiert, und ihr könnt per Livestream dabei sein.

Was bekommen wir beim Pixel-Event zu sehen?

Über das Pixel 6 (Pro) und Android 12 brauchen wir nicht reden, klar. Ebenso wird das Tensor getaufte, erste eigene Google-SoC viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber was bekommen wir sonst noch zu sehen? Als sehr wahrscheinlich gilt, dass wir den Pixel Stand präsentiert bekommen, der es ermöglicht, dass wir die neuen Pixel-Smartphones kabellos mit bis zu 23 Watt laden.

Ein wenig schwammiger wird es dann, wenn wir über das Pixel Foldable sprechen, welches unter dem Namen Google Pixel Fold erscheinen könnte. Es wird schon lange entwickelt, aber viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass wir es bei diesem Event sehen könnten. Leaker Evan Blass aka @evleaks glaubt aber, dass das Foldable tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Möglich also, dass man uns das Gerät heute bereits zeigt und wir es zu einem späteren Zeitpunkt vorbestellen können.

Noch relativ wenige Gerüchte gibt es zu einem weiteren Foldable aus dem Hause Google, welches sich vom Formfaktor eher am Galaxy Z Flip 3 orientiert. Hier ist es aber noch unwahrscheinlicher, dass wir dieses faltbare Smartphone schon zu sehen bekommen. Selbiges gilt auch für die Pixel Watch. Auch die geistert seit einer Weile durch die Gerüchteküchen der Tech-Welt, viel Hoffnung auf eine heutige Präsentation machen wir Euch aber nicht.

So oder so scheint uns aber ein spannendes Event ins Haus zu stehen. Wir werden eifrig berichten, schnellstmöglich auch Erfahrungsberichte raushauen und gerne in den Kommentaren mit Euch über die neuen Produkte diskutieren.