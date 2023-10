Gratis Pixel Watch 2: Jetzt das Google Pixel 8 und 8 Pro vorbestellen!

Das Warten hat ein Ende und Google hat uns offiziell die neue Pixel-8-Serie präsentiert. Bestellt Ihr Euch die Smartphones bis zum 16. Oktober vor, bekommt Ihr neben einer Ankaufprämie für Euer altes Smartphone auch verschiedene Zugaben in Form von Google-Geräten. In diesem Artikel verraten wir Euch, bei welchen Händlern Ihr die Geräte ohne Handytarif bekommt und natürlich auch, wie viel Ihr dafür zahlen dürft.

Im Zuge des heutigen Google-Launch-Events präsentierte der Hersteller uns die neuen Pixel-Geräte. Auch, wenn bereits ein Teil der technischen Details durchsickerte, gab es noch offene Fragen. Unter anderem die genauen Preise galten bisher nur als Vermutung. Das Gerücht, dass die Pixel-8-Geräte teurer werden, hat sich jedoch schnell bestätigt.

Kosten der Google-Pixel-8-Serie Modell Konfiguration Unverbindliche Preisempfehlung Zum Google-Store Google Pixel 8 8 / 128 GB 799,00 € Zum Shop* 8 / 256 GB 859,00 € Google Pixel 8 Pro 12 / 128 GB 1.099,00 € Zum Shop* 12 / 256 GB 1.159,00 € 12 / 512 GB 1.299,00 € Pixel Watch 2 Wi-Fi 399,00 € Zum Shop* LTE 449,00 €

Wie zu erwarten, könnt Ihr Euch die neuen Pixel-Geräte seit Abschluss des Launch-Events im Google-Shop* bis zum 16. Oktober vorbestellen. Doch auch andere Händler, wie MediaMarkt oder Amazon, bieten die neuen Smartphones und die Google Pixel Watch 2 zum gleichen Preis an. Als Vorbesteller-Bonus erwartet Euch beim Pixel 8 Pro eine gratis Pixel Watch 2 und für das Pixel 8 bekommt Ihr die Pixel Buds Pro im Wert von 229 Euro als Zugabe obendrauf. Außerdem könnt Ihr Euer altes Smartphone einschicken und erhaltet eine Ankaufprämie von bis zu 800 Euro.

So bietet Google selbst eine maximale Ankaufprämie von 650 Euro, Amazon hingegen bis zu 800 Euro und MediaMarkt 150 Euro an. Zudem hat Saturn bereits keinen Bestand der Geräte mehr auf Lager. Sollten weitere Shops hier hinzukommen, erfahrt Ihr es an dieser Stelle zuerst.

Das Google Pixel 8 ohne Vertrag vorbestellen

Möchtet Ihr Euch die Standardvariante des Google Pixel 8 kaufen, müsst Ihr mit mindestens 799 Euro für das kleinste Modell rechnen. Hierfür stehen Euch die Farben Hazel, Rose und Obsidian zur Verfügung. Die Geräte gibt es natürlich im Google-Store, allerdings bieten auch große Händler die neue Pixel-8-Serie an. Um Euch einen Überblick zu geben, haben wir Euch drei weitere Händler herausgesucht.

Google Pixel 8

Das Google Pixel 7 (zum Test) startete im Oktober 2022 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 650 Euro. In diesem Jahr liegt diese fast 150 Euro höher, dafür erhaltet Ihr nun auch beim Standardmodell ein 120-Hz-Display, sowie den neuen "Google Tensor G3"-Prozessor. Zusätzlich gibt es hier noch die Google Pixel Buds Pro, die ein neues Update erhalten und in zusätzlichen Farben erhältlich sind.

Das Google Pixel 8 Pro ohne Vertrag vorbestellen

Auch das Google Pixel 8 Pro gibt es ab sofort in verschiedenen Online-Shops zum Vorbestellen. Neben Google bieten auch Amazon, MediaMarkt oder Saturn das neue Flaggschiff des Herstellers an. Das Smartphone ist in den Farben Bay, Porcellain und Obsidian erhältlich und kommt mit einer gratis Google Pixel Watch 2 in der WiFi-Version im Gegenwert von 399 Euro zu Euch nach Hause.

Google Pixel 8 Pro

Alle Spar-Fans müssen an dieser Stelle jedoch sehr tapfer sein. Denn Google hat die unverbindliche Preisempfehlung des neuen Gerätes um rund 200 Euro, im Vergleich zum Vorgängermodell, angehoben. Möchtet Ihr Euch das Gerät jedoch kaufen, lohnen sich die Vorbestellungen doppelt. Denn Ihr bekommt nicht nur die neue Google-Smartwatch, sondern könnt Euer Altgerät für einen Bonus von bis zu 800 Euro einschicken. Allerdings unterscheidet sich diese Prämie, je nachdem, wo Ihr das Gerät kaufen wollt.

Die Google Pixel Watch 2 vorbestellen

Falls die Smartphones Euch nicht zusagen, Ihr aber die neue Google Pixel Watch 2 haben möchtet, könnt Ihr sie nicht nur im Google-Store* finden. Auch hier ziehen die größten Online-Shops nach und so gibt es die Smartwatch bei MediaMarkt, Saturn oder Amazon ebenfalls zum Preis von 399 Euro für die Bluetooth-Variante und 449 Euro für die LTE-Version*.

Google Pixel Watch 2

Damit passt Google auch hier die Preise noch einmal etwas an. Der Hersteller verlangt somit 20 Euro mehr für die Bluetooth-Version, als noch im vergangenen Jahr, was ein durchaus verkraftbarer Preisanstieg ist. Einen Vorbesteller-Bonus erhaltet Ihr unter anderem bei MediaMarkt. Denn der Elektronik-Fachmarkt schenkt Euch einen 50-Euro-Coupon und Ihr könnt ein Altgerät einschicken, um bis zu 50 Euro zusätzlich zu sparen.

Was haltet Ihr von der Google-Preispolitik? Sind die Preisanstiege aufgrund der Upgrades gerechtfertigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!