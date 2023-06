Google Wear OS 4.0 löst zweitgrößtes Problem!

Wer sich für Smartwatches interessiert, sollte diesen Beitrag nicht verpassen: Mobvoi TicWatch Pro 5 vs TicWatch Pro 3 Ultra

Wer sich bislang für eine Smartwatch mit dem mobilen Betriebssystem aus Mountain View entschieden hatte, musste bereit sein, eine Menge Kompromisse einzugehen. Einer dieser "ärgerlichen" Hindernisse, war der Fakt, dass bei einem Wechsel des Smartphones mit der gekoppelten Wear-OS-Smartwatch, ein jedes Mal diese einen Hardreset erfahren musste. Das hatte in der Regel zur Folge, dass alle Konten, Apps und Wachfaces (Zifferblätter) neu installiert werden mussten.

Das soll sich jedoch mit dem Update auf Wear OS 4.0 ändern! Zumindest wenn es nach dem Junior-Analysten Max Weinbach geht, der sich einmal dem "One UI Watch 5 Beta"-Update von Samsung angenommen hat, das ja bekanntlich auf Wear OS 4.0 basiert. Hier wurde nun folgender Hinweis von Samsung entdeckt, der uns vermuten lässt, dass der Verlust der Smartwatch-Daten in Zukunft unter Wear OS 4.0 nicht mehr nötig sein wird.

Übertragen Sie die Daten Ihrer Uhr ohne das Zurücksetzen Wechseln Sie Ihre Uhr zu einem neuen Telefon, aber behalten Sie Ihre Apps, Zifferblätter und mehr. Sie können in den allgemeinen Einstellungen Ihrer Uhr, in der Galaxy Wearable-App mit dem Wechsel beginnen.

Google Wear OS 4.0 benötigt auf einer Samsung Galaxy Watch, bei einem Smartphone-Wechsel keinen Hardreset mehr. / © 9to5google | edit by nextpit

Der Fairness halber muss man jedoch auch den Fakt benennen, dass es sich hier um eine Samsung Galaxy Watch 4 handelt, auf welche das "One UI Watch 5 Beta"-Update aufgespielt wurde. Zwar hat sich Samsung, in einem bislang einzigartigem Deal, von seinem eigenen Tizen-Betriebssystem für die smarten Uhren losgesagt, doch eine Garantie für andere Wear-OS-Nutzer ist diese neue Funktion nicht. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass eine derartig tief in das System integrierte Funktion nachträglich programmiert wurde, generell auszuschließen ist es aber auch nicht.

In dem Zusammenhang auch mal einen Blick wert: Ist Google in Sachen WearOS ein undankbarer Partner?

Wer von Euch nennt denn eine Wear-OS-Smartwatch sein Eigen? Welche Marke und wie zufrieden seid Ihr mit der smarten Uhr? Habt Ihr schon einmal mit dem Gedanken gespielt, zu einer Apple Watch zu wechseln? Schreibt uns doch einmal Eure persönliche Meinung in unseren extra dafür vorgesehenen Kommentarbereich!