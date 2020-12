Neue Beta zu HarmonyOS: Android-Kompromiss bei Huawei endlich vorbei?

HarmonyOS ist der weiße Hirsch der Tech-Industrie: Viele wollen das neue Smartphone-Betriebssystem sehen, es gibt auch immer Gerüchte, aber auf wirklich interessante Lebenszeichen mussten wir bislang noch warten. Selbst im Gespräch auf der IFA wollte mir William Tian, der deutsche Huawei-Chef, keine genauen Informationen über das Betriebssystem verraten. Stattdessen verwies er auf die im September ebenfalls stattfindende Entwicklerkonferenz.

Weitere Informationen blieben aber auch hier aus; und erst einmal ging es in den Monaten danach um den Verkauf der Tochtermarke Honor und um Negativschlagzeilen über die Entwicklung einer Gesichtserkennung, die Minderheiten aufspüren können soll. Überraschend ist am 16. Dezember dann aber eine neue Beta-Version zu HarmonyOS erschienen. Diese trägt den kreativen Titel HarmonyOS 2.0.

Developer-Beta für P40 (Pro), Mate 30 und einige Tablets

Genauer handelt es sich dabei um eine Developer-Beta, anhand derer Entwickler Anwendungen und Funktionen schon lange vor dem Release der finalen Version entwickeln und prüfen können. Schon in diesem sehr frühen Stadium gibt Huawei jedoch an, dass bereits 15.000 APIs, also Programmierschnittstellen für Programme und Betriebssysteme, in der Developer-Beta integriert seien.

Unter anderem soll das Huawei P40 Pro mit HarmonyOS 2.0 nutzbar sein. / © NextPit

Auch hat Huawei bereits eine Liste an Geräten vorgestellt, mit der sich die Developer-Beta nutzen lässt. Hierzu gehören das Huawei P40, das Huawei P40 Pro, die Mate-Modelle Mate 30 und Mate 30 Pro sowie das Huawei-Tablet MatePad Pro. Wie XDA-Developers schreibt, lässt sich die Beta nach voriger Anmeldung für das HarmonyOS-Beta-Programm prinzipiell auch auf diesen Geräten installieren. Gleichzeitig soll es möglich sein, anschließend wieder auf EMUI 11 zu wechseln, was jedoch einen Verlust der Nutzerdaten mit sich führe.

Installation noch nicht ratsam, aber hier ist ein Video

Habt Ihr Euer Smartphone schon gezückt und wollt HarmonyOS 2.0 ausprobieren, solltet Ihr lieber noch warten. Denn zum einen müsst Ihr Euch als Entwickler für die Teilnahme am Beta-Programm bewerben, zum anderen handelt es sich noch nicht um eine wirklich nutzbare Version des neuen Betriebssystem. Stattdessen könnt Ihr Euch an diesem Video zu HarmonyOS 2.0 erfreuen, das ein Entwickler bereits auf YouTube hochgeladen hat.