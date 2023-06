Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro: Welche Smartwatch ist die richtige?

Die Huawei Watch 4 und Watch 4 Pro sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Leider konnten wir die beiden Smartwatches noch nicht testen und berufen uns daher für diesen Vergleich auf die technischen Daten sowie Herstellerangaben. Sobald uns die beiden Huawei-Uhren vorliegen, werden wir diesen Vergleich aktualisieren.

Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro im Vergleich

Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro Produkt Huawei Watch 4 Watch 4 Pro Abbildung Preis 449,99€ 549,99€ Bildschirm 1,5 Zoll, AMOLED / 466 × 466 Pixel, 310 dpi/ 3D-Glas 1,5 Zoll, LTPO-AMOLED / 466 × 466 Pixel, 310 dpi/ Saphirglas Größe 46 mm 48 mm SoC Qualcomm SW5100 Qualcomm SW5100 Speicher 32 GB Speicher + 2 GB RAM 32 GB Speicher + 2 GB RAM OS HarmonyOS 3.1 HarmonyOS 3.1 Konnektivität WLAN / Bluetooth 5.2 / NFC WLAN / 4G / Bluetooth 5.2 / NFC Satellit GPS + GLONASS + GALILEO + BeiDou + QZSS GPS + GLONASS + GALILEO + BeiDou + QZSS Akku 530 mAh

3 Tage Akkulaufzeit im Standardmodus

14 Tage im Energiesparmodus 780 mAh

4,5 Tage Akkulaufzeit im Standardmodus

21 Tage im Energiesparmodus Wasserbeständigkeit IP68; 5 ATM, Tauchen (bis zu 30 m) IP68; 5 ATM, Tauchen (bis zu 30 m) Material Rostfreier Stahl Titan Abmessungen und Gewicht 46,2 × 46,2 × 10,9 mm

48 g

47,6 × 47,6 × 12,9 mm

65 g Sensoren Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor Sonstiges Mikrofon, Lautsprecher, eSIM Mikrofon, Lautsprecher, eSIM Bewertung Noch nicht getestet Noch nicht getestet Kaufen Preis prüfen Preis prüfen

Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro: Design und Bildschirm

Die Huawei Watch 4 und die Watch Pro sehen sich sehr ähnlich. Der chinesische Hersteller hat es geschafft, zwei schöne und auffällige Smartwatches auf den Markt zu bringen. Die Watch 4 hat ein Gehäuse aus Edelstahl, während die Watch 4 Pro aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt ist. Mit ihren 46 bzw. 48 mm großen Gehäusen sind die Watch 4 und die Watch 4 Pro allerdings beide nicht für zierliche Handgelenke geeignet.

Die Huawei Watch 4 Pro ist ziemlich imposant. / © Huawei

Die Watch 4 ist mit einem schwarzen Fluorelastomer-Armband (wie die Armbänder der Apple Watch) erhältlich, während du bei der Watch 4 Pro zwischen dunkelbraunem Leder und Titan für das Armband wählen kannst. Beide Smartwatches verfügen über eine drehbare Krone, die direkt über einem Knopf auf der rechten Seite angebracht ist.

Die drehbare Krone auf der rechten Seite ermöglicht den Zugriff auf den Startbildschirm und lässt Euch schnell durch Listen blättern. Der zweite Button bietet Zugriff auf Shortcuts und die zuletzt verwendeten Apps.

Auf der Unterseite der Smartwatches befinden sich die Sensoren für die Überwachung von Herzfrequenz, SpO2 und mehr. Die Watch 4 und 4 Pro sind bis zu 5 ATM wasserdicht, laut Hersteller könnt Ihr mit beiden Uhren bis zu 30 m tief tauchen.

Huawei hat seine Watch 4 und Watch 4 Pro mit einem 1,5 Zoll großen LTPO-Amoled-Display ausgestattet. Das 3D-Glas-Display der Watch 4 hat einen sehr schönen, plastischen Effekt. Bei der Watch 4 Pro kommt Saphirglas zum Einsatz. Beide Smartwatches bieten ein Always-On-Display.

Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro: Sensoren und Funktionen

Huawei hat seine neuen Smartwatches mit allen Sensoren ausgestattet, die für Modelle ihrer Preisklasse angemessen sind. Die Watch 4 und die Watch 4 Pro verfügen über einen Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop, einen Kompass, einen optischen Herzfrequenzsensor, einen Umgebungslichtsensor, ein Barometer, einen Temperatursensor, einen EKG-Sensor und einen Tiefensensor.

Der chinesische Riese hat sich seit der 3er-Serie auf das Thema Gesundheit konzentriert, und das sieht man an den Funktionen der Watch 4 und Watch 4 Pro. So bekommt Ihr mit einer einminütigen Messung einen Überblick über Eure wichtigsten Vitalwerte. Diese Funktion namens Health Glance konzentriert sich dabei auf sieben wichtige Messwerte: Herzfrequenz, SpO2, EKG, Stress, Hauttemperatur, Atem und arterielle Steifigkeit. Die Ergebnisse könnt Ihr auch für Euren Arzt ausdrucken oder über die Health-App von Huawei teilen.

Weitere Funktionen sind eine extrapräzise EKG-Analyse, Warnungen bei Herzfrequenzschwankungen, Atemüberwachung und eine erweiterte Schlafüberwachung. Die Watch 4 und Watch 4 Pro können Euch dank einer Art Familiengruppe auch warnen, wenn die Herzfrequenz oder der SpO2-Wert Eurer Lieben abnormal sind. Und sie können auch erkennen, ob Ihr oder ein Familienmitglied gestürzt ist, und setzen dann automatisch einen Notruf ab.

Eine weitere wichtige Funktion ist die Überwachung des Blutzuckerspiegels. Huawei hat sich einen Vorteil gegenüber Samsung, Apple & Co. verschafft und bietet auf seiner Watch 4 Pro eine experimentelle und nicht-invasive Funktion zur Überwachung des Blutzuckerspiegels an, die vor Unterzuckerung warnen soll. Leider ist diese Funktion bislang nur in China verfügbar – und auch dort nur für Forscher.

Die Huawei Watch 4 und 4 Pro richtet sich auch an Sportler. / © Huawei

Huawei hat auch die Sportler da draußen nicht vergessen: Die beiden neuen Smartwatches bieten über 100 Trainingsmodi an, darunter auch Outdoor-Aktivitäten wie Schnorcheln und Wandern.

Wie bei Huawei üblich laufen die Watch 4 und Watch 4 Pro mit dem hauseigenen HarmonyOS in Version 3.1. Die Uhren sind zu Smartphones mit Android 6 oder höher und iPhones mit iOS 13 oder neuer kompatibel.

Die Marke hat sich auch um die Ergonomie ihrer Smartwatches bemüht, mit neuen Interaktionen wie der anpassbaren Schnellleiste, mit der Ihr auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreift. Außerdem gibt's neue Widgets für die wichtigsten Funktionen und eine Art Miniatur-App-Ansicht fürs Multitasking. Schaltet Ihr während eines Workouts beispielsweise zur Timer-App, dann bleibt das Workout als kleine "Bubble" sichtbar auf dem Bildschirm.

Schließlich könnt Ihr dank eSIM und GPS auch ohne Smartphone in Verbindung bleiben. Die Smartwatches können dabei übrigens auch eine andere Telefonnummer haben als Euer Smartphone.

Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro: Akkulaufzeit

Huawei hat einen 530-mAh-Akku in die Watch 4 und einen 780-mAh-Akku in die Watch 4 Pro eingebaut. Die Marke gibt an, dass der Unterschied bei der Akkulaufzeit bei normaler Nutzung eineinhalb Tage beträgt. Tatsächlich solltet Ihr mit der Watch 4 drei Tage durchhalten können, während es bei der Watch 4 Pro 4,5 Tage sind.

Bei beiden Modellen gibt es einen Energiesparmodus, der die Akkulaufzeit erheblich verlängert. Mit diesem Modus erreichen die Watch 4 und die Watch 4 Pro dann 8 bzw. 12 Tage. Durch Einschränken bestimmter Funktionen könnt Ihr die Akkulaufzeit sogar auf 14 bzw. 21 Tage erhöhen. Wie lange die Akkulaufzeit wirklich ist, werden wir in unseren ausführlichen Tests sehen.

Beide Uhren werden kabellos über das mitgelieferte Ladegerät aufgeladen. Laut Hersteller dauert das Aufladen in beiden Fällen 65 min.

Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro: Preise und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch 4 und Watch 4 Pro sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Watch 4 kostet 449,99 Euro und die Watch 4 Pro mit ihrem dunkelbraunen Lederarmband 549,99 Euro. Die Watch 4 Pro mit dem Titanarmband kostet 649,99 Euro. Ihr findet die Uhren im offiziellen Huawei-Shop oder beim Online-Händler Eures Vertrauens.

Die Huawei Watch 4 Pro ist mit einem dunkelbraunen Lederarmband erhältlich / © Huawei.

Beachtet, dass Ihr beim Kauf der Huawei Watch 4 oder Watch 4 Pro bis zum 23. Juni im offiziellen Huawei Store und auf Amazon.de ein Paar FreeBuds 5i Kopfhörer gratis dazu bekommt. Außerdem profitiert Ihr von vergünstigten Preisen auf ausgewählte Huawei-Produkte. Die ersten 50 Käufer bekommen zusätzlich eine kostenlose Jahresmitgliedschaft bei McFit im Wert von ca. 370 Euro. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen findet Ihr auf der Website von Huawei.

Huawei Watch 4 vs. Watch 4 Pro: Vorläufiges Fazit

Die Huawei Watch 4 und die Watch 4 Pro sind zwei spannende Smartwatches. Die beiden Modelle unterscheiden sich dabei vor allem optisch durch verschiedene Materialien, die Größe des Gehäuses und das Displayglas. Außerdem hat das Pro-Modell einen stärkeren Akku. In Bezug auf die Funktionen scheint der einzige Unterschied die Funktion zur Überwachung des Blutzuckerspiegels zu sein, die hierzulande aber ohnehin nicht zur Verfügung steht. Die Sportfunktionen sind bei beiden Modellen gleich.

Für welches Modell Ihr Euch am Ende entscheidet, dürfte vor allem davon abhängen, welcher Formfaktor Euch eher zusagt – die Watch 4 Pro ist eben ein Stückchen größer als die Watch 4. Dafür gibt's beim teureren Pro-Modell außerdem hochwertigere Materialien.

Was haltet Ihr von der neuen Huawei Watch 4 und Watch 4 Pro? Werdet Ihr Euch eines der Modelle kaufen – und wenn ja, welches passt am besten zu Euch? Eine spannende Alternative mit WearOS könnte auch die neue Mobvoi TicWatch Pro 5 sein, die wir hier mit der TicWatch Pro 3 Ultra vergleichen.