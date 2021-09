iPhone 13 für 50 Euro vorbestellen: Vodafone startet attraktive Tarife

Für das neue iPhone 13 zahlt Ihr bei Apple mindestens 799 Euro! Ist Euch das aktuell zu teuer, könnt ihr die Kosten des Apple-Smartphones auch in einem Vertrag monatlich abstottern. Vodafone verlangt dabei in bestimmten Tarifen nur eine Zuzahlung von 50 Euro. Im Tarif-Check fasst NextPit Euch alle Details zu den jeweiligen Verträgen zusammen und verrät Euch, wie Ihr das iPhone 13 für nur 49,90 Euro vorbestellen könnt.

Könnt Ihr den Handys von Apple etwas abgewinnen, habt Ihr die Keynote am 14. September sicher mit leuchtenden Augen verfolgt. Apple hat dabei vier verschiedene Modelle des iPhone 13 vorgestellt, für die mindestens 699 Euro fällig werden. Das Standard-Modell startet bei 799 Euro, und für das teuerste iPhone aller Zeiten müsst Ihr irre 1.849 Euro zahlen. Wieder einmal bietet sich daher der Kauf im Rahmen eines Handyvertrages an.

Für eine Sonderausgabe unseres Tarif-Checks haben wir uns daher bei Vodafone informiert und herausgefunden, dass die Zuzahlung hier schon bei 49,90 Euro beginnt. In unseren Augen ein attraktiver Startpreis, wodurch wir Euch die entsprechenden Verträge in einer Sonderausgabe unseres Tarif-Checks näher vorstellen wollen.

iPhone 13 für 49,90 Euro Zuzahlung im Vertrag Red M 20 GB vorbestellen

Die günstigste Zuzahlung sichert Ihr Euch im Vertrag "Red M 20 GB". Hier zahlt ihr zum Vertragsabschluss nur 49,99 Euro für das neue iPhone. Dabei könnt Ihr unterwegs im 4G- oder im 5G-Netz mit bis zu 500 Mbit/s surfen und den Vodafone Pass kostenlos dazubuchen. Eine oft unterschätzte Zugabe, da beispielsweise Netflix oder Spotify bei der Nutzung nicht auf das monatliche Datenkontingent gerechnet werden.

Alle Details im Überblick Eigenschaft Vodafone Red M mit iPhone 13 Monatspreis dauerhaft 79,90 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Einmalpreis für iPhone 13 49,90 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte LTE-Speed bis zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet 5G inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 1.969,66 Euro Effektivpreis Abzüglich 899 Euro für iPhone 13: 44,61 Euro im Monat Zum Angebot

Für Telefonie und SMS profitiert Ihr von einer Allnet-Flat, und sogar MMS sind komplett kostenfrei. Insgesamt holt ihr mit dem Red M Vertrag also echt viel aus Eurem neuen Handy heraus. Der einzige Nachteil sind die monatlichen Kosten: Zwei Jahre lang müsst ihr mit monatlichen Kosten von 79,99 Euro rechnen und zum Vertragsbeginn wird eine Anschlussgebühr von 39.99 Euro fällig. Ist es Euch das Wert? Dann auf zum Angebot!

iPhone 13 für 199,90 Euro Zuzahlung im Young M 20 GB vorbestellen

Seid Ihr unter 28 Jahre alt, könnt Ihr Euch das iPhone 13 mit selbigen Vertragsdetails auch zu günstigeren Monatspreisen sichern. Dabei schließt Ihr den Vertrag "Young M 20 GB" ab und zahlt statt 79,99 Euro im Monat die ersten 12 Monate lediglich 44,99 Euro. Im zweiten Vertragsjahr steigt der Preis um 10 Euro auf 54,99 Euro.

Alle Details im Überblick Eigenschaft Young M 20 GB Monatspreis 44,99 Euro für 12 Monate | danach 54,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Einmalpreis für iPhone 13 199,90 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte LTE-Speed bis zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet 5G inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten auf 24 Monate 1.399,66 Euro Effektivpreis Abzüglich 899 Euro für iPhone 13: 20,86 Euro im Monat Zum Angebot

Während Ihr beim Young-Vertrag monatlich Geld sparen könnt, müsst Ihr zu Vertragsbeginn mehr für das iPhone 13 zahlen. Mit 128 Gigabyte internem Speicher kostet Euch das Apple-Handy 199,90 Euro. Darüber hinaus kommt auch hier eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro dazu.

Alle weiteren iPhone-13-Modelle bei Vodafone

Die beiden genannten Angebote enthalten jeweils das iPhone 13 mit 128 Gigabyte Speicherplatz. Seid Ihr an einem anderen iPhone-Modell interessiert und sucht nach Verträgen, findet Ihr die entsprechenden Tarifübersichten über die nachfolgenden Links:

Darüber hinaus gibt es alle iPhone-13-Modelle bei Vodafone noch in der verlinkten Übersicht. Neben den Vodafone-Angeboten arbeite ich derzeit noch an einer Übersicht mit Verträgen bei anderen Anbietern. Da wir hier allerdings keine Vorab-informationen bekommen konnten, erscheint dieser Artikel erst in den kommenden Tagen.

Wie findet Ihr die M-Verträge bei Vodafone? Habt Ihr vor, Euch das iPhone 13 im Vertrag zu kaufen? Teilt es mir in den Kommentaren mit!