Warum vermute ich, dass die Funktionen des Find N5 im OnePlus Open 2 auftauchen könnten? Weil das Find N3 bereits viele Gemeinsamkeiten mit dem OnePlus Open (Test) hatte. Nachdem wir eine Version übersprungen haben, bekommen wir jetzt das Find N5, das wahrscheinlich viele Eigenschaften mit dem OnePlus Open 2 teilen wird.

Der neueste Teaser von Oppo in den sozialen Medien bestätigt, dass das Find N5 die 10-jährige Haltbarkeit seines Vorgängers beibehalten wird - eine Eigenschaft, die wir auch vom Open 2 erwarten können. Laut einer direkten Übersetzung der Marketingkampagne von Oppo wird das Find N5 mit dem Slogan "Sorgenfreies Falten" vermarktet und betont, dass es mehr als hundert Mal am Tag gefaltet werden kann und trotzdem ein Jahrzehnt hält.

Was jedoch am meisten auffällt, ist die Behauptung von Oppo, dass das Find N5 das dünnste faltbare Handy in seiner Kategorie ist - sogar noch dünner als sein Vorgänger. Das wirft eine interessante Frage auf: Wie hat Oppo es geschafft, das robuste Scharnier beizubehalten und gleichzeitig das Gerät noch dünner zu machen?

Das Find N5 von Oppo wird mit einer faltbaren Haltbarkeit angeteasert, die der des Find N3 entspricht. Das OnePlus Open 2 könnte eine abgeänderte Version des Find N5 sein. / © Oppo auf Weibo

Erste Hands-On-Berichte von GSMArena deuten darauf hin, dass das Find N5 nicht nur dünner, sondern auch erstaunlich robust ist. In einem Test trug das Gerät sein eigenes Gewicht, während es an einer 20 Kilogramm schweren Kettlebell befestigt war, obwohl es senkrecht zum Seil stand. Das deutet auf eine deutliche Verbesserung des Gehäusedesigns hin, die die Widerstandsfähigkeit gegen Stress und alltägliche Abnutzung erhöht.

Außerdem hat Oppo bestätigt, dass das Scharnier aus der gleichen Titanlegierung gefertigt wird, die für ihre Stoßfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bekannt ist. Das Gerät ist außerdem nach IPX9 wasserdicht, obwohl es im Vergleich zum Samsung Galaxy Z Fold 6 (Test), das voraussichtlich nach IP48 geschützt sein wird, weniger staubdicht ist. Und von welchem anderen Gerät können wir erwarten, dass es genauso widerstandsfähig ist? Richtig, das OnePlus Open 2.

Hält diese Widerstandsfähigkeit in der realen Welt?

Auch wenn Oppos Behauptungen über die Haltbarkeit beeindruckend sind - und wahrscheinlich auch für die nächste Generation des faltbaren OnePlus-Geräts gelten werden - zeigt die Realität oft ein anderes Bild. So wurde das Motorola Razr+ (Test) in einem nicht-wissenschaftlichen Marathon-Falttest vom Samsung Galaxy Z Flip 5 (Test) übertroffen, obwohl es eine höhere Haltbarkeit beim Falten aufweist.

Aber falten und entfalten Nutzer/innen ihre Geräte wirklich 100 Mal am Tag? Selbst bei meinem Galaxy Z Fold 5 schätze ich, dass es weniger als 10 Mal pro Tag gefaltet wird. Trotzdem wird es interessant sein zu sehen, wie sich das Oppo Find N5 oder besser das OnePlus Open 2 unter realen Bedingungen schlägt.

Oppo wird das Find N5 am 20. Februar offiziell vorstellen. Das Erscheinungsdatum des OnePlus Open 2 ist noch unklar. Eines ist jedoch sicher: Es wird wahrscheinlich auf dem Oppo Find N5 basieren.