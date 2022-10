Ist die Exklusivität für Google Wear OS von Samsung nun beendet?

Heute vor einer Woche hat uns Google von seinem "Made by Google"-Launch-Event neben den beiden Google Pixel 7 , auch die Google Pixel Watch präsentiert. Letztere präsentiert sich in unserem ausführlichen Testbericht mit Wear OS 3.5. Doch kommt das Betriebssystem, nach der jahrelangen Samsung Exklusivität, nun auch endlich für Smartwatch-Hersteller wie Fossil, Montblanc, Mobvoi und Konsorten? Der Google Produktdirektor für Wear OS, hat sich nun in einem exklusiven Interview zu der nicht unerheblichen Frage geäußert.

Kommt Google Wear 3.x noch dieses Jahr für alle Hersteller?

Zum Release der Samsung Galaxy Watch 3 hatte uns Google eine böse Überraschung bereitet. Denn um das Smartwatch-Schwergewicht an Land ziehen zu können, musste man harte Eingeständnisse eingehen. Samsung wurde für seine Tizen-OS-Aufgabe mit einer fast zweijährigen Exklusivität von Wear OS belohnt. Yupp – Ihr habt richtig gelesen. Alle Hersteller, die zuvor schon auf das unsichere Wearable-Betriebssystem von Google gesetzt hatten, wurden nach dem Samsung-Release im vergangenen Jahr einfach links liegen gelassen. Kein Update für Fossil, Montblanc, Mobvoi und wie sie alle heißen. Doch nachdem nun Google nach jahrelangem hin und her nun endlich seine eigene Smartwatch mit Wear OS 3.5 veröffentlicht hat, scheinen die Schleusen geöffnet.

Zumindest der "Google Wear OS"-Produktdirektor, Björn Kilburn, äußerte sich in einem exklusiven Interview mit "Wired" dahingehend. Der chinesische Wearable-Hersteller Mobvoi – bekannt für seine TicWatch-Serie – hatte schon im Sommer besagte Update auf Wear OS 3.x angekündigt. Auch der für seine Füllfederhalter bekannte Hersteller Montblanc bewarb seine geplante Montblanc Summit 3 bereits vor drei Monaten mit dem neuesten Wearable OS von Google. Nun scheint es aber wirklich in greifbarer Nähe zu sein. So äußert sich Kilburn im Interview wie folgt:

Aus Plattformsicht ist es unser Ziel, dass wir im Allgemeinen jedes Jahr eine neue Version von Wear OS auf ähnliche Weise wie für Mobilgeräte herausbringen. Teilweise weil wir Mobilgeräte unterstützen müssen und teilweise um neue Funktionen den Smartwatches zukommen zu lassen. Hersteller sind jedoch für die Auslieferung der von Google bereitgestellten vierteljährlichen OTA-Software-Updates (Over-the-Air ) selbst verantwortlich.

Mit Wear OS verhält es sich so wie mit Android OS

Im Beispiel der nagelneuen Google Pixel Watch gewährt der Konzern drei Jahre Updates. Bei Samsung sind es sogar vier Jahre, wie im Übrigen auch bei Apple. Kilburn verspricht noch in diesem Jahr mit der offiziellen Verteilung von Wear OS 3.x für andere Hersteller. Auf die Frage hin, ob denn Samsung weiterhin Partner in Sachen Wear OS bleibt, dass ja schließlich Anfangs groß mit einer engen Zusammenarbeit zwischen Fitbit, Samsung und Google beworben wurde, gab Wear-OS-Produktmanager keine Antwort. Aktuell kann er keine zukünftigen Entwicklungen kommentieren. Somit ist praktisch auch der offizielle Name vakant. Wear OS by Samsung kommt da ja dann wohl nicht in Frage. Google antwortet darauf "Wear OS" und auch "Wear OS by Google" wären völlig okay. Na dann!