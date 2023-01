Jährlich mehr Datenvolumen: Jetzt die neuen Congstar-Tarife sichern!

Congstar dürfte für viele von Euch zu den bekannteren Anbietern zählen. Der Provider nutzt das Netz der Deutschen Telekom und verlangt dabei nicht einmal einen Bruchteil des monatlichen Preises, den Ihr beim bekannten Magenta-Anbieter zahlen müsst. Passend zum Jahreswechsel könnt Ihr Euch nun einen Mobilfunktarif sichern, bei dem Ihr jährlich mehr Datenvolumen bekommt. Außerdem könnt Ihr Euch noch einmal 10 Euro von Congstar sichern, wenn Ihr Eure Rufnummer von Eurem alten Anbieter mitbringt.

Im Angebot befinden sich die drei Allnet-Varianten: Allnet-Flat S, Allnet-Flat M und Allnet-Flat L. Während Ihr bei der Allnet-Flat S 1 GB jährliches Datenvolumen gratis erhaltet, gibt es für die M- und L-Modelle bereits 5 GB jedes Jahr on top. Wollt Ihr zudem keine feste Laufzeit von 24 Monaten, könnt Ihr die Tarife auch ohne eine solche wählen, zahlt dann allerdings eine höhere Anschlussgebühr. Für alle drei Tarife gilt, dass Ihr eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze erhaltet. Außerdem könnt Ihr statt der physischen SIM-Karte auch eine eSIM wählen.

Lohnen sich die Congstar-Angebote?

Natürlich unterscheiden sich die drei Flatrates sowohl im Preis als auch in der nutzbaren Bandbreite und dem verfügbaren Datenvolumen. So habt Ihr bei der Allnet-Flat S einen monatlichen Preis in Höhe von 12 Euro, 4 GB Datenvolumen und eine maximale Bandbreite von 25 MBit/s. Die Allnet-Flat M kostet Euch 22 Euro pro Monat, verfügt dafür über satte 16 GB Inklusivvolumen und eine maximale Bandbreite von 50 MBit/s. Bei der größten Variante habt Ihr 24 GB Datenvolumen und eine maximale Bandbreite von 50 MBit/s, zahlt dafür allerdings auch 27 Euro monatlich.

Congstar-Übersicht Eigenschaft Allnet-Flat S Allnet-Flat M Allnet-Flat L Datenvolumen 3 GB 4 GB 10 GB 16 GB 15 GB 24 GB Netz Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom 5G Nein Nein Nein Bandbreite max. 25 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s Monatliche Gebühr 12,00 Euro 22,00 Euro 27,00 Euro Anschlussgebühr (ohne Laufzeit) 35,00 Euro 35,00 Euro 35,00 Euro Anschlussgebühr (24 Monate) 15,00 Euro 15,00 Euro 15,00 Euro Wechselbonus - 10,00 Euro - 10,00 Euro - 10,00 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 293,00 Euro 533,00 Euro 653,00 Euro Besonderheiten 1 GB extra jährlich 5 GB extra jährlich 5 GB extra jährlich Zum Angebot

In der Tabelle könnt Ihr sehen, dass Ihr bei den beiden größeren Mobilfunktarifen ordentlich Datenvolumen erhaltet. So könnt Ihr nach einem Jahr bereits auf 29 GB Inklusivvolumen pro Monat zugreifen, wenn Ihr Euch für die Allnet-Flat L entscheidet und zahlt dafür keinen Cent mehr. Auch bei der Allnet-Flat M erhaltet Ihr bereits nach Abschluss 6 GB mehr Datenvolumen, und nach einem Jahr habt Ihr hier bereits Zugang zu satten 21 GB Inklusivvolumen.

Leider gibt es auch eine Kehrseite, denn gerade die Bandbreite von maximal 25 MBit/s reicht zwar, um damit zu arbeiten und im Internet zu surfen, hochauflösende Streaming-Sessions werden dann aber knapp. Außerdem habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz der Telekom. Allerdings geht der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards weiterhin schleppend voran, wodurch das kein zu großes Problem darstellen dürfte. Macht Euch das nichts aus, sind die Angebot wirklich spannend, denn gerade das jährliche extra Datenvolumen erhaltet Ihr sonst nur ganz selten.

Was haltet Ihr von den Deals? Findet Ihr ein gratis Datenvolumen pro Jahr sinnvoll oder tendiert Ihr zu Tarifen mit geringerem Inklusivvolumen, die Euch allerdings weniger kosten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!