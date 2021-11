Kostenlos statt 0,99 €: Kämpft an der Seite griechischer Götter

Ich bin ein großer Strategie-Fan, und ich konnte es diese Woche nicht lassen und präsentiere euch ein weiteres Strategiespiel. Also, wenn ihr Actionfilme wie Troja oder 300 mögt, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für euch.

Trojan War Premium: Legend of Sparta ist für die nächsten 4 Tage kostenlos im Play Store erhältlich.

Der eigentliche Preis beträgt 0,99 Euro.

Ein ausgezeichnetes Strategiespiel in jeder Hinsicht.

ABER: Es werden eine Menge Daten der Nutzer:innen gesammelt

Wenn Eure sterbliche Hülle mehrere Jahrzehnte alt ist, stehen die Chancen gut, dass Ihr Stunden mit Spielen wie Stick War Legacy verbracht habt. Auch Jahre später ist die Formel immer noch so fesselnd wie damals. Trojan War Premium: Legend of Sparta bringt das Beste aus dieser Ära und kombiniert es mit neuen Features in einer antiken griechischen Umgebung.

Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Spiel fesselnd genug ist, dass ich trotz der zweifelhaften Werbung immer weiter gespielt habe.

Warum sich der Download von "Trojan War Premium:: Legende von Sparta" lohnt

Homer musste damals zumindest keine Werbung ertragen. / © NextPit

"Trojan War Premium: Krieger von Sparta", wie das Game in der deutschen Version heißt, hat eine Menge zu bieten für einen einfachen Stick-War-Klon. Die Grafik ist wunderschön und gut ausgefeilt, die UI-Elemente sind ebenfalls gut gemacht und Ihr bekommt eine breite Palette an Inhalten und Missionen geboten.

In der Einzelspielerkampagne helft Ihr den Achäern, die Stadt Troja zu erobern. Durch eine Reihe von Missionen könnt Ihr neue Einheiten und Fähigkeiten freischalten, die Euch auf dem Schlachtfeld helfen.

Die Grafik ist umwerfend! / © NextPit

Wenn Ihr auf dem Schlachtfeld seid, greift die bewährte Formel: Ihr heuert "Jäger" an, die für Euch Ressourcen sammeln. Diese könnt Ihr dann zum Aufbau von Truppen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Werten und Fertigkeiten verwenden. Schwertkämpfer zum Beispiel sind entbehrlich und schnell herzustellen, während Hopliten als Panzer fungieren, die den Schaden der Feinde absorbieren.

Wirklich bedauerlich ist, dass der einzige wirkliche Nachteil des Spiels ein sehr großer ist: Ich rede von der Werbung! Nach jeder Schlacht wird Werbung eingeblendet, die einen großen Teil der guten Experience, die das Spiel bietet, zunichte macht.

Ein weniger offensichtliches Problem ist der Schwierigkeitsgrad, denn die ersten Level werden sich für erfahrene Spieler extrem einfach anfühlen, und eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrads ändert daran auch nicht wirklich viel. Aber keine Sorge, nachdem alle Einheiten freigeschaltet sind, werden die Kämpfe wirklich schwierig!

Respektiert Trojan War Premium: Legend of Sparta meine Privatsphäre?

Auch hier können wir Euch keine Kritik am Spiel ersparen. Ich meine, der Entwickler heißt wortwörtlich MegaAds Games. Bei einer schnellen Recherche konnten wir keine Datenschutzrichtlinien finden, was schon mal problematisch ist.

Wie immer bei Android-Apps haben wir das Spiel mithilfe der Exodus-Datenschutzplattform auf Tracker und Berechtigungen überprüft. Wie man es von einem Unternehmen erwarten würde, das sich auf die Analyse von Werbung konzentriert, enthält das Spiel 10 (!!) Tracker und verlangt 10 Berechtigungen. Die Berechtigungen scheinen im Einklang mit den Funktionen zu stehen, aber die Tracker sind ein großer Minuspunkt, besonders bei einem so gut ausgearbeiteten und unterhaltsamen Spiel. Seid da also gewarnt.

Interessiert Ihr Euch für mobile Strategiespiele? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen!